Ochsenfest in Wetzlar: Heute geht es los!

WETZLAR - 2020 abgesagt und dann zwei Mal verschoben: Seit 2017 warten die Menschen in und um Wetzlar darauf, dass im Wetzlarer Finsterloh wieder Volksfeststimmung herrscht. Heute geht es endlich los: die 66. Auflage des Ochsenfestes. Was steht an welchen Tagen an? Was gehört zu den Must-Haves am Ochsenfest, und wo finde ich was? Ein kurzer Überblick zum Auftakt.

Wann geht es los?

Die Eröffnung der Ausstellung beginnt am Donnerstag, 7. Juli, um 10 Uhr mit einem Messerundgang mit Schirmherr Regierungspräsident Christoph Ulrich (CDU). Mit dem traditionellen Fassbieranstich um 12.30 Uhr im Festzelt, eröffnet die Münchholzhäuser Blaskapelle und der Ochsenfestmarsch das Fest.

Wann ist Schluss?

Das Höhenfeuerwerk am Montag, 11. Juli, setzt gegen 23 Uhr den Abschluss der 66. Ochsenfest-Auflage.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto: Der Festplatz Finsterloh befindet sich an der Frankfurter Straße im Süden von Wetzlar. Die Adresse lautet: Festplatz Finsterloh, Waldessaum, 35578 Wetzlar.

Ganztägig: Imkerverein Wetzlar mit Stand und Beratung 10 Uhr: Eröffnung von Ausstellung, Messe und Handkäszelt am Museum, Messe-Rundgang mit Schirmherr und Regierungspräsident Christoph Ullrich 12.30 Uhr: Offizielle Eröffnung im Festzelt mit Fassbieranstich und Ochsenfestmarsch mit der Original Münchholzhäuser Blaskapelle 19 Uhr: Die "Fetzentaler" im Festzelt

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Aus Wetzlar kommend, bringen die Busse 15, 12 und 312 die Besucher bis zur Haltestelle Wetzlar Frankfurter Straße zum Ochsenfest. Die Haltestelle liegt etwa 600 Meter vom Festplatz entfernt.

Wo kann ich parken?

Parkmöglichkeiten befinden sich links aus der Stadt kommend auf der "Helmschen Wiese". Die Tages-Parkgebühr beträgt 3 Euro. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es rund um das Krankenhaus. Am Wochenende und nach Einkaufsschluss steht außerdem der Parkplatz des Real-Marktes zur Verfügung.

Was kostet der Eintritt?

Für eine einmalige Gebühr von 3 Euro kann man an allen Tagen auf das Festgelände. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Am Familiensonntag ist der Eintritt für alle frei.

Wo kann ich meinen Eintritt bezahlen?

Am einfachsten ist es, direkt an einem der drei Eingänge zum Festplatz Finsterloh zu zahlen. Hier erhält man dann auch ein Eintrittsbändchen.

Ochsenfest lebt von Verbindung aus Tradition und Moderne

Was sind die Highlights in diesem Jahr?

Das Ochsenfest lebt von der Verbindung aus Tradition und Moderne. Ab Donnerstag lockt bereits der Vergnügungspark mit seinen Fahrgeschäften, während die traditionelle Tierschau am Freitag startet. Im Festzelt gibt es an allen Festabenden Livemusik. Am Samstag, 9. Juli, werden Planwagenfahrten und ein Kutschenfahrt-Wettbewerb ausgerichtet. Die evangelische und katholische Kirche gestalten am Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst. Gegen 11.30 Uhr wird Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Ausstellung, das Landwirtschaftliche Museum und das Festzelt besuchen.

Der traditionelle Frühschoppen findet am Montag ab 11 Uhr im Festzelt statt, während in der Museumsscheune um 11 Uhr WNZ-Redakteur Martin H. Heller das agrarpolitische Gespräch unter anderem mit Regierungspräsident Christoph Ullrich als Gast moderiert. Um 23 Uhr klingt das 66. Ochsenfest offiziell mit einem Höhenfeuerwerk aus.

Seit wann gibt es das Ochsenfest?

Ursprünglich hieß das Wetzlarer Volksfest Kreistierschaufest und fand zwischen 1846 und 1851 jährlich als reine Tierschau statt. 1852 wurde es dann zu einem Volksfest mit Jahrmarkt und Festzug erweitert. 1877 führte die Entdeckung der mendelschen Regeln dazu, dass die Tierschau nur noch alle drei Jahre veranstaltet wurden. So konnten zum einen Zuchterfolge besser festgestellt werden, zum anderen konnten höhere Prämien ausgezahlt werden. 1950 erfolgte schließlich die Umbenennung der Tierschau in "Ochsenfest".

Welche Fahrgeschäfte gibt es im Vergnügungspark?

Neben einem Riesenrad und Autoscooter gibt es drei Kinderkarusselle, einen Breakdance, ein Spiegel-Labyrinth und weitere Achterbahnen für junge und alte Gäste.

Preis für Maß Bier liegt bei 10,60 Euro

Was kostet das Bier?

In diesem Jahr kostet die Maß Bier 10,60 Euro.

Wie wird das Wetter?

Die bisherigen Prognosen versprechen überwiegend sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken. Bei einer leichten Brise liegen die Temperaturen um 25 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte um die 15 Grad.

Gibt es ein Hygiene-Konzept?

Auf dem gesamten Festgelände gibt es keine speziellen Hygiene-Vorkehrungen. Die Veranstalter setzen jedoch auf die Eigenverantwortung der Besucher, stellen Desinfektionsmittel-Spender bereit und appellieren zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.