Ochsenfest in Wetzlar: "Ochsen-Cup" geht nach Melnau

Beim "Ochsen-Cup" ist Geschichtlichkeit und Präzision gefragt.

WETZLAR - Auf dem Ochsenfest in Wetzlar dreht sich nicht nur alles rund um den Ochsen, sondern am Samstag auch um Pferde. Auf dem Gelände der Tierschau findet nämlich an diesem Tag der traditionelle "Ochsenfest-Cup" statt. Dabei handelt es sich um einen Kutschenfahrt-Wettbewerb, bei dem in einer sogenannten offenen Klasse unterschiedliche Pferde-Gespanne einen Parcours mit zwölf Hindernissen in einer möglichst kurzen Zeit befahren müssen.

Der Ochsen-Cup weist dabei viele Unterschiede zu sonstigen Wettbewerben auf. Normalerweise treten die Fahrer in unterschiedlichen Klassen gegeneinander an. Es gibt Kutschen, die von einem, zwei oder vier Pferden gezogen werden. Diese Klassen unterteilen sich wiederum in verschiedene Gewichtsklassen der Pferde: vom Pony bis zum Kaltblüter.

Auf dem Ochsenfest ist das anders. Hier treten alle Fahrer gegeneinander an - der Spaß steht im Vordergrund. In diesem Jahr sind es zehn Teilnehmer aus dem Lahn-Dill-Kreis und der näheren Umgebung, die sich dem Kurs im Finsterloh stellen. Das Event zieht in den Mittagsstunden zahlreiche Besucher zum Parcour. Vor allem Kinder freuen sich über die Ponys. "Schau mal, wie schnell die unterwegs sind", sagt ein kleiner Junge auf der Schulter seines Vaters voller Erstaunen.

Die Gespanne sind aber nicht nur schnell unterwegs, sondern müssen auch abrupt stoppen, durch enge Passagen zwischen Hindernissen und um die Bäume der Lichtung hindurch. Die Wagen haben ein unterschiedliches Gewicht: Während zweispännige Wagen für große Pferde 400 Kilo und mehr wiegen können, bringen Kutschen für kleinere Ponys 200 Kilo und weniger auf die Waage.

Die Wagen werden von einem Kutscher geführt und zusätzlich von einem Lenker in die richtige Spur gebracht. Ähnlich wie bei Beiwagen-Motorrad-Rennen geschieht dies durch Gewichtsverlagerung.

Anne Sauer ist in diesem Jahr das erste Mal beim Ochsen-Cup dabei. Die 26-Jährige sitzt auf dem Kutschbock, seit sie zwölf Jahre alt ist. "Ich finde die Atmosphäre hier auf dem Finsterloh super", sagt die Fahrerin aus Melnau im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Für sie ist der Wettbewerb in Wetzlar ein Training für die Europa-Meisterschaften in Dänemark Ende Juli.

Ihr wurde das Gen für den Fahrsport wohl in die Wiege gelegt. Die ganze Familie Sauer ist in den Sport mit eingebunden. Vater Helmut Sauer tritt ebenso an wie auch Annes Schwester Mona Löffler. Paula Wabnegg gehört ebenfalls zum "Team Sauer". Ulla Sauer kümmert sich um die Pferde, die nicht gerade auf der Strecke sind.

Während die Kutscher auf dem Parcours ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen, hallen Hammerschläge durch den Finsterloh. Hufschmied Heinz Prinz aus Schöffengrund hat seine mobile Schmiede unweit der Hindernis-Bahn aufgeschlagen. "Ich war schön öfters auf dem Ochsenfest, dieses Jahr sind weniger Besucher an meinem Stand als in den Jahren zuvor", sagt der 65-Jährige.

Trotzdem bringt er Interessierten sein Handwerk näher. Prinz und sein Mitarbeiter Daniel Glieder schmieden Kunstwerke aus Eisen. "Eine nette Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag", sagt der 65-Jährige. Auf einem Tisch unweit des Ambosses liegen eiserne Pfannenwender, Deko-Gegenstände aus Hufeisen, Hufeisen-Flaschenöffner und sogar eine Garderobe aus Holz und Metall.

Kaputter Wanderpokal wird flugs repariert

Am Vortag hatte eines der Ponys, die am Kutschen-Wettbewerb teilnehmen, ein Hufeisen verloren. Prinz und sein Kollege waren sofort zur Stelle und konnten dem Pferdchen den Huf wieder beschlagen. "Das sind so die Kleinigkeiten, die am Ochsenfest anfallen", erklärt der Schmied. Daneben schärft er auch Scheren und Messer jeder Art und wetzt Sensen.

An diesem Samstag muss er jedoch ein besonderes Werkstück herrichten. "Das ist mir während meines ganzen Berufslebens auch noch nicht unter den Hammer gekommen", sagt Prinz, während er den Siegerpokal des Ochsen-Cups repariert. Der Wanderpokal war versehentlich vom Wertungstisch gefallen und der Sockel hatte sich gelöst. Mit Epoxid-Harz hat der Schmied den Pokal wieder hergerichtet. "Wir sind ja auf alles vorbereitet. Normalerweise nutzen wir diesen Spezialkleber, wenn die Hufeisen nicht richtig am Huf halten wollen", sagt der Schöffengrunder.

Die Reparatur endet genau zum richtigen Zeitpunkt. Anne Sauer hat als letzte Teilnehmerin die Ziellinie überquert und die Gespanne stellen sich zur Siegerehrung auf. In diesem Jahr geht der Wanderpokal an die 26-Jährige aus Melnau, die den Fahrsport gern noch populärer machen möchte. Sie hat für den Parcours weniger als drei Minuten gebraucht.