Ochsenfest in Wetzlar: Polizei gibt Tipps zur Sicherheit

Die Einsatzkräfte der Polizei sorgen auf dem Ochsenfest in Wetzlar für Sicherheit. Foto: Dennis Weber

WETZLAR - Endlich wieder Ochsenfest in Wetzlar! Das bedeutet für einen Großteil der Gäste, sich bei Livemusik und Kaltgetränken maximal zu vergnügen. Zehntausende werden auf Mittelhessens größtem Volksfest an diesem Wochenende erwartet. Doch dort, wo sich viele Menschen auf einer kleinen Fläche aufhalten, steigt bekanntermaßen auch die Kriminalität. Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, ist die Polizei aus Mittelhessen deshalb im Dauereinsatz.

Insbesondere mit Dieben, die es auf Handtaschen oder Geldbörsen der Gäste abgesehen haben, werden es die Beamten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr zu tun bekommen. "Das Problem ist häufig, dass die Gäste unvorsichtig sind und es den Tätern sehr einfach machen", erklärt Polizeihauptkommissar Dieter Jakobi. Sein Kollege, Kriminalhauptkommissar Michael Michel, ergänzt: "Man sollte deshalb nur das mitnehmen, was man wirklich braucht". Dies sei in der Regel etwas Bargeld, der Haustürschlüssel oder das Mobiltelefon. "Es ist völlig unnötig, an solchen Veranstaltungen sämtliche Dokumente mit sich zu führen", betont Michel. Obwohl es viele Menschen glauben, gebe es beispielsweise keine allgemeine Mitführungspflicht des Personalausweises.

Die Polizei ist auf dem Ochsenfest mit einem Infostand vertreten. Polizeioberkommissar Rafael Ludwig (l.), Polizeihautkommissar Peter Jakobi (M.) und Kriminalhauptkommissar Michael Michel stellen unter anderem den "Schutzmann vor Ort" vor und erklären, wie sich vor Betrügern geschützt werden kann. (Foto: Timo König)

Im Allgemeinen, meint Dieter Jakobi, habe die Erfahrung der vergangenen Ochsenfeste gezeigt, dass sich das Publikum in Wetzlar in großen Teilen zu Benehmen weiß. Trotz der Arbeit in Uniform bei sommerlichen Temperaturen gehört deshalb auch bei vielen Einsatzkräften der Polizei die Freude auf die Veranstaltung dazu. Wohlgemerkt mit der Hoffnung, dass auch in diesem Jahr möglichst wenige Straftaten dokumentiert werden müssen.

Neben dem Tagesgeschäft nutzt die Polizei Mittelhessen das Ochsenfest auch, um an einem Infostand für den "Schutzmann vor Ort" zu werben. Seit rund zwei Jahren übt Hauptkommissar Jakobi diese Funktion neben dem Streifendienst aus. Ab dem 1. Januar 2023 soll dann Polizeioberkommissar Rafael Ludwig der erste hauptamtliche "Schutzmann vor Ort" in Wetzlar werden. In allen Städten ab 20 000 Einwohnern soll ein solcher Posten geschaffen werden.

Menschen ein "niederschwelliges Gesprächsangebot" bieten

Die Aufgabe des Beamten ist es, als bürgernaher Polizist in der Kernstadt sowie den Stadtteilen zu agieren und den Menschen sozusagen ein "niederschwelliges Gesprächsangebot" vor Ort zu unterbreiten. Zum Großteil ist der Schutzmann dabei zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Außerdem soll er in regelmäßigen Abständen den Kontakt zu Händlern und Gewerbetreibenden suchen und als Bindeglied fungieren.