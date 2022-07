Ochsenfest soll kein "Superspreader"-Event werden

Stimmung, Nähe, Ausgelassenheit: Davon lebt das Ochsenfest. Wie passt das zur Sommerwelle? Der Veranstalter appelliert an die Eigenverantwortung der Besucher. Archivfoto: MalteGlotz

WETZLAR - Die Inzidenzen klettern stetig und sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte zuletzt: Die Corona-Sommerwelle ist Realität. In dieser Situation startet am Donnerstag Mittelhessens größtes Volksfest, zu dem Tausende Besucher erwartet werden. Was tut der Ausrichter, damit das Ochsenfest nicht zum "Superspreader" wird?

"Ich werde bei der Eröffnung des Festes darauf hinweisen, dass selbstverständlich in Gedrängesituationen und vor allem in den Hallen und im Festzelt Maske getragen wird", sagt Andreas Viertelhausen, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins, der das Volksfest ausrichtet. Viertelhausen stellt aber auch klar: Eine gesetzliche Grundlage für solche Maßnahmen gebe es derzeit nicht. "Es passiert alles auf freiwilliger Basis. Daher appellieren wir an den gesunden Menschenverstand der Besucher und bitten um gegenseitige Rücksichtnahme." Ebenfalls als freiwilliges Angebot werde es an den Eingängen zu den Messehallen der Verbraucherausstellung Desinfektionsspender geben.

In Hallen und Zelt soll Maske getragen werden

Neben dem Corona-Virus sollten sich Festbesucher noch vor einer weiteren fast unsichtbaren Gefahr in acht nehmen, sagt Viertelhausen. Die Rede ist vom Eichenprozessionsspinner. Schon beim 65. Ochsenfest vor fünf Jahren gab der Plagegeist Schmetterling, genauer gesagt seine Raupen, Anlass zur Sorge und sogar eine Absage des Festes stand im Raum. "Der Eichenprozessionsspinner ist ja immer noch im Wald", sagt Viertelhausen. "Daher bitten wir die Gäste, aus dem Wald zu bleiben." Wie beim Fest 2017 hat der Schädling auch dieses Mal vor allem Folgen für das Hüttenberger Handkäszelt, das nicht im Wald, sondern erneut am landwirtschaftlichen Museum aufgestellt ist.

Viertelhausen geht nicht davon aus, dass die Angst vor der Corona-Sommerwelle die Besucher fernhält. Er verweist auf den Gallusmarkt im Herbst 2021, die erste große Festveranstaltung in Wetzlar nach der Corona-Pause. Der sei sehr gut nachgefragt gewesen. "Die Volksfeste, die in letzter Zeit liefen, etwa das Licher Wiesenfest oder das Jubiläum in Werdorf, waren sehr gut nachgefragt. Wenn das Wetter stimmt, sind die Leute gerne draußen unterwegs, daher rechnen wir mit einem guten Besucherzuspruch."