Ochsenfest Wetzlar: Gottesdienst lockt Gäste in die Scheune

Harald Sitzler (r.) und Lucas Eduard Weiss gestalten in der Museumsscheune am Ochsenfest-Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst. Foto: Patrick Stein

Superintendent des evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill Dr. Harald Sitzler(r.) und Kaplan Lucas Eduard Weiss (l.) von der katholischen Kirchengemeinde "Unsere liebe Frau" gestalten in der Museumsscheune am Ochsenfest-Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "Essen und Trinken, wie's Gott gefällt". Foto: Patrick Stein

Superintendent des evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill Harald Sitzler (Bild) und Kaplan Lucas Eduard Weiss von der katholischen Kirchengemeinde "Unsere liebe Frau" gestalten in der Museumsscheune am Ochsenfest-Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "Essen und Trinken, wie's Gott gefällt". Foto: Patrick Stein