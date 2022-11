Oculus-Campus in Wetzlar: Wie geht es weiter?

So könnte der Oculus Campus nach seiner Fertigstellung aussehen, rechts das Hochregallager, davor die Gebäude für Wohn-, Büro- und Freizeitnutzung. (© Oculus Optikgeräte GmbH)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar - Lange nichts gehört vom Oculus-Campus. Im Sommer hatte das Familienunternehmen seine Erweiterungspläne präsentiert, die die Stadtverordneten im Umweltausschuss kurzerhand ausbremsten.

In der Zwischenzeit sind die Diskussionen weitergelaufen. Für Montag sind Stadtverordnete und der Münchholzhäuser Ortsbeirat zu einem weiteren Abstimmungsgespräch mit der Inhaberfamilie Kirchhübel ins Rathaus eingeladen.

Matthias Büger (FDP), Fraktionsvorsitzender. (© FDP Lahn-Dill) „42 Meter Höhe an dieser Stelle kann ich nicht mittragen. Es muss signifikant weniger werden.“ Matthias Büger (FDP) Fraktionsvorsitzender

Das Ziel des Abends fasst der Fraktionsvorsitzende Matthias Büger (FDP) vielleicht am besten zusammen. „Mein Interesse ist ein fairer Ausgleich. Die Firma soll eine Erweiterungsmöglichkeit haben. Aber es kann nicht bei den ursprünglichen Plänen bleiben. 42 Meter Höhe an dieser Stelle kann ich nicht mittragen. Es muss signifikant weniger werden.“

Ein Großprojekt wie ein Mikadospiel

Gemeint ist das Hochregallager als Teil des Campus-Projekts, das von Beginn an der große Streitpunkt ist. In den ersten Plänen war es mit einer Höhe von 42 Metern dargestellt worden. Es sei das berechtigte Interesse eines jeden Unternehmens, nach seinen Notwendigkeiten zu planen, sagt Büger. Aber es sei eben Aufgabe der Kommunalpolitik, Interessengegensätze auszubalancieren. Die gebe es vor Ort mit der Sorge Anlieger vor einem Industriebau vor der Haustür. „Es geht auch um Fragen der Stadtgestaltung. Dazu gehört, wie eine Stadt aussieht und sich entwickelt“, sagt Büger. „Mein Ziel sind faire Kompromisse. Bisweilen gleicht so etwas einem Mikadospiel. Wenn man am ersten Tag mit Maximalpositionen reingeht, können Projekte auch scheitern.“

Kompromisse finden – das ist für viele Stadtverordnete am Montag Priorität Nummer eins. „Ich erwarte ein konstruktives Gespräch mit der Familie Kirchhübel, in dem über alle kritischen Punkte offen gesprochen werden kann. Mein Eindruck ist, dass bei Oculus angekommen ist, dass es Vorbehalte gegenüber der Gebäudehöhe gibt“, formuliert Thorben Sämann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Ich möchte beim Gespräch am Montag einmal hören, ob es nicht mit 25 oder 32 Metern auch getan ist. Ich möchte gern wissen, was für Auswirkungen das hätte.“ Dass seit der ersten Beratung der Campus-Pläne so viel Zeit verstrichen ist, sei kein schlechtes Zeichen, hält Sämann fest.

Die Anwohner sind für Montag nicht eingeladen

Der Stadtverordnete Dominic Harapat (Die Partei) hatte zuvor vermutet, die Koalition sei zerstritten, bei einer Abstimmung über den Campus werde die Koalitionsdisziplin gebrochen. „Oculus soll auf jeden Fall die Perspektive bekommen, sich vor Ort weiterzuentwickeln, dies ist in der Koalition unstrittig“, entgegnet Sämann darauf.

Dominic Harapat (Die Partei), Stadtverordneter. (© Die Partei) „Die Anwohner sind kompromissbereit. Sie wollen nur, dass dort kein Industriegebiet entsteht.“ Dominic Harapat (Die Partei) Stadtverordneter

Aber: „Wenn das Unternehmen sagt, dass es dieser Standort sein muss und kein anderer infrage kommt, dann muss es auf der anderen Seite vielleicht auch mehr Geld in die Hand nehmen, um das Werk so zu planen, dass es den Ort möglichst wenig beeinflusst.“

Für Montag nicht eingeladen sind die Bewohner der Reihenhaussiedlung Ohlacker, die bei einer Verwirklichung des Campus-Projekts dessen direkte Nachbarn wären. Harapat hatte zuletzt mit ihnen gesprochen. „Die Anwohner sind kompromissbereit. Sie wollen nur, dass dort kein Industriegebiet entsteht.“

„Was ist aus unseren Ängsten und Bedenken geworden?“, fragen die Anwohner in einem Brief, den sie am Donnerstag an alle Stadtverordneten verschickt haben. Nach einer Einladung im Sommer hätten Vertreter von SPD, FDP und „Die Partei“ das Gespräch mit ihnen gesucht. Dann sei nichts mehr passiert.

Als positives Beispiel gilt den Anwohnern die Firma Grumbach. Die will aus Münchholzhausen ins Gewerbegebiet Nord ziehen. „Weil sie erkannt haben, dass sie als Industriebetrieb nicht in die Nähe eines Wohngebiets gehören“, hält Anwohnerin Simone Krombach fest. „Das gilt bei uns aber auch. Neben der Reihenhausbebauung darf kein Industriegebiet entstehen.“ Auch die Ansiedlung von Zeiss im Dillfeld sei gut für Wetzlar. „Hier war es möglich, gemeinsam eine Lösung zu finden, nachdem das Gewerbegebiet „Münchholzhausen-Nord“ nicht mehr in Betracht kam. Warum ist das bei Oculus nicht möglich?“, fragen die Anwohner in ihrem zwölfseitigen Schreiben. Oculus könne doch in „Münchholzhausen-Nord“ oder im Gebiet „Rübenmorgen“ (Dutenhofen) angesiedelt werden – wenigstens Hochregallager und Produktion. Andere Teile des Campus-Projekts wie die Verwaltung seien am geplanten Standort gut möglich.

Ähnlich sieht das Hermann Schaus (Linke). Er hatte im Sommer in der Debatte über das Gewerbegebiet Nord gesagt, dass Münchholzhausen keine zwei Gewerbegebiete vertrage. Nun sei „Münchholzhausen-Nord“ aber beschlossen. „Dann sollte Oculus auch dort ausreichend Gelände für seine Lagerhalle angeboten werden.“ Die ebenfalls geplanten Wohn- und Nebengebäude könnten am jetzigen Betriebsgelände gebaut werden.

Mehr zum Thema

Ob das wirklich möglich ist, wird der Montagabend zeigen. Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW) hat eingeladen. Er sagt: „Es ist bei Großprojekten in dieser Stadt immer das Ziel, sie im Konsens über die politische Bühne zu bringen.“ Ikea sei hier das Positivbeispiel.

Andererseits weiß auch Viertelhausen um die Herausforderungen beim Campus-Projekt: Auf der einen Seite die Rahmenbedingungen von Oculus, damit das Projekt als solches funktionieren kann, dazu die Interessen der direkten Anwohner und auch Wünsche und Ziele der Kommunalpolitik. In die weiteren Gespräche geht Viertelhausen positiv gestimmt.

„Ich bin optimistisch, dass es gelingen kann, einen Kompromiss zu finden. Wir wollen versuchen, den Gordischen Knoten zu durchschlagen. Die Stadt hat großes Interesse daran, dass das Unternehmen sich in Wetzlar erweitern kann.“ Na also: Dagegen haben auch die Anwohner vor Ort nichts.

„Der direkte Austausch zwischen den Stadtverordneten und der Firma ist uns sehr wichtig“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Hundertmark den Termin am Montag in großer Runde. „Wir haben Infos bisher immer über den Ältestenrat bekommen. Sie gehen dann über die Fraktionsvorsitzenden in die Fraktionen. Aber da ist natürlich immer eine Filterung dabei.“ Umso wichtiger sei nun das direkte Gespräch mit der Chance, Fragen zu stellen.

Die CDU hat bereits einen Zeitplan im Kopf

Hundertmark hat auch eine konkrete Zeitvorstellung: „Bis Ende des Jahres solle der Firma eine Perspektive geboten werden. Das ist der Wunsch von Oculus, den ich definitiv nachvollziehen kann.“

Michael Hundertmark (CDU), Fraktionsvorsitzender. (© CDU Wetzlar) „Wir werden uns einig werden müssen, weil Oculus eine Firma ist, die für unsere Stadt sehr wichtig ist.“ Michael Hundertmark (CDU) Fraktionsvorsitzender

Kann das gelingen? Ist ein Kompromiss möglich? „Ich glaube, eine alternative Fläche wird es nicht geben“, dämpft Hundertmark die Erwartung der Anwohner. „Das Dillfeld ist voll. Theoretisch gibt es in Dutenhofen Flächen, die aber in Privatbesitz sind.“ Zudem habe Oculus den Standort in Münchholzhausen ja gerade wegen der Nähe zum heutigen Werk ausgewählt. „Meine Prognose ist: Wir werden uns an dieser Stelle einig werden müssen, weil es eine Firma ist, die für unsere Stadt sehr wichtig ist.“

Aber klar, sagt Hundertmark, „die Leute, die drumherum wohnen, dürfen nicht über Gebühr unter dem Projekt leiden. Das zu vermitteln, wird jetzt die Aufgabe.“ Das könnte am Montag ein langer Abend werden.