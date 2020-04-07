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Dienstag, 07.04.2020 - 13:20
2 min

Oculus spendet 4000 Masken

Hilfe in der Krise: Die Firma Oculus in Dutenhofen hat 4000 Einwegmasken für das Klinikum Wetzlar und das Altenzentrum Pariser Gasse gespendet.

Von Lothar Rühl
Chefarzt Dr. Frank Ulrich (l,) nimmt 2000 Gesichtsmasken von Rainer Kirchhübel entgegen. Foto: Oculus

Chefarzt Dr. Frank Ulrich (l,) nimmt 2000 Gesichtsmasken von Rainer Kirchhübel entgegen. Foto: Oculus

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