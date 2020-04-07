Dienstag,
07.04.2020 - 13:20
2 min
Oculus spendet 4000 Masken
Hilfe in der Krise: Die Firma Oculus in Dutenhofen hat 4000 Einwegmasken für das Klinikum Wetzlar und das Altenzentrum Pariser Gasse gespendet.
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