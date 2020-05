Offene Fragen zu den Sporthallen

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG. Ab Freitag (15. Mai) sollen die Sportvereine im Lahn-Dill-Kreis wieder die kreiseigenen Sporthallen nutzen dürfen. Das ist während der aktuellen Corona-Pandemie mit Voraussetzungen zum Gesundheitsschutz verbunden. Aber es gibt auch noch offene Fragen. Das räumte der zuständige Vize-Landrat Roland Esch (FWG) am Dienstag in der Sitzung des Kreistags-Schulausschusses in Wetzlar ein.

Esch stellte klar, dass die Vereine Hygienepläne vorlegen müssten, viele erhielten dabei Hilfe von ihren jeweiligen Sportverbänden. Weitere Voraussetzungen unter anderem: Zuschauer sind nicht erlaubt, Duschen und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden (eine Vorgabe des Landes Hessen), Toiletten schon. Zwischen der Nutzung durch verschiedene Vereine solle ausreichend gelüftet werden. Der Vize-Landrat stellte auch klar: "Die Sportvereine werden für die Einhaltung der Hygienepläne verantwortlich sein." Zugleich räumte er ein: Der Kreis sei nur Vermieter der Sporthallen, kontrollieren könne er es nicht. Im Zweifelsfall müssten die Vereine auch Teilnehmerlisten führen. Das kann später bei möglichen Infektionen eine Rückverfolgung ermöglichen.

CDU-Kreistagsabgeordneter Michael Hundertmark fragte, ob die Hallen nach jeder Nutzung durch einen Verein - und somit vor der Nutzung durch den nächsten Verein - gereinigt werden müssten. Esch: "Es gibt noch Fragen, die wir noch nicht geklärt haben. Wenn uns das Gesundheitsamt auferlegt, dass wir nach jedem Sportbetrieb reinigen und desinfizieren müssten und Boden und Geräte auch trocknen lassen, dann kriegen wir das nicht hin." Derzeit prüfe man mit anderen Landkreisen, ob man Desinfektionstücher zur Verfügung stelle, "damit alles, was angefasst wird, abgewischt werden kann. Wenn mehr gefordert wird, wird es sehr schwer, den Sportbetrieb zu gewährleisten."