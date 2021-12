Ohne 3G-Nachweis heißt es in Wetzlar aussteigen

Im Stadtbus in Wetzlar kontrolliert die Stadtpolizei stichprobenartig die Einhaltung der 3G-Regeln. Aber was ist im Zug? "Das Fahr- und Servicepersonal ist grundsätzlich befugt, den 3G-Nachweis in Augenschein zu nehmen und per Abgleich mit einem geeigneten Ausweisdokument zu prüfen, ob dieser zur vorzeigenden Person gehört", sagt Vanessa Rehermann, Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Im Falle eines fehlenden 3G-Nachweises könne das Personal vom Hausrecht Gebrauch machen den Fahrgast rauswerfen. Mehr dürfen die Zugbegleiter nicht. "Die Feststellung einer Ordnungswidrigkeit ist eine hoheitliche Aufgabe der Ordnungsbehörden."

Sanktionen müssen Zugreisende eher nicht fürchten: Ein Eisenbahnzug durchfährt mehrere Ordnungsbezirke, in denen das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune für Kontrolle und Verhängung des Bußgeldes zuständig wäre. Das kann kein hessisches Ordnungsamt leisten. Schon die Frage, wo ein Verstoß beginnt, dürfte kaum zu beantworten sein.

Der Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln ist verschärft worden. Seit 25. November gilt:

Verstoß gegen die Maskenpflicht etwa in Geschäften, Arztpraxen, Bus oder Bahn: 100 Euro (bisher 50 Euro) für Kunden, Patienten, Fahrgäste, 400 Euro (200 Euro) für Mitarbeiter.

Falsche oder unvollständige Angaben zur Kontaktverfolgung: 200 Euro (100 Euro)

Betreten eines Krankenhauses, Pflegeheims oder einer ähnlichen Einrichtung mit Covid-Symptomen: 400 Euro (200 Euro)

Verstoß von positiv Getesteten oder deren Haushaltsangehörigen gegen die Quarantänepflicht: 1000 Euro (500 Euro)

Gesundheitsamt nicht über positiven PCR-Test informiert: 400 Euro (200 Euro)

Ohne Negativnachweis (3G) in Bus und Bahn: 100 Euro, dazu bei zusätzlichem Verstoß gegen die Maskenpflicht 100 Euro.

Ohne Negativnachweis am Arbeitsplatz: 200 Euro für Beschäftigte, 400 Euro für Arbeitgeber.

Verstöße durch Betreiber von Gaststätten, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Museen etc.: Zwischen 1000 und 2000 Euro, bislang lag die Höhe der Bußgelder zwischen 500 und 1000 Euro. (pre/he)