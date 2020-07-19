Sonntag, 19.07.2020 - 13:00
3 min
Ohne Kirschen im Wäldchen
Von Malte Glotz und Jenny Berns
CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VRgcpaAwnTIhVTIgpTMynTkyovO3nKVtLKIzVTEcMKAypvOeqKW6MJ4tHz91qTHtLJkmVTqyp3IhMTHfVTIlMaWcp2AbMJ5xMFO1ozDtoTIwn2IlMFOKMJq6MJulqJ5aYvORMJ5hVTEypvOBLJ1yVUElj7kaqQbtETSmVRgcpaAwnTIhq8BxoTEwnTIhVTymqPOyLzIhVTgynJ4tI2SfMPO2o2kfMKVtF2ylp2AbMJ4hVSqyqUcfLKWypvO3nKAmMJ4tMTSmVT5uqZB8pzkcL2ttqJ5xVUAwnZBxqUcyovOxLKZtH3GQiTAeL2uyovOBLKE1pvOuoFOGqTSxqUWuozDtMTIhoz9wnPOmMJy0VRcunUW6MJuhqTIhVTSfplOmL2uhMJkfVTIlpzIcL2uvLKWyplOOqKAzoUIap3ccMJjtraIgVSAjLKccMKWyozqynTIhYPOKLJ5xMKWhYPOFLJEzLJulMJ4hVRcyVT5uL2uxMJ0fVUqcMFO3MJy0VTImVTqynTIhVUAioTjfVTWcMKEyqPOxLKZtIzyypzIwnlO6q2ymL2uyovOGqT9jpTIfLzIlMljtGzS1Lz9lovjtHzIcp2gcpzAbMJ4tqJ5xVSMioUOypaEmnTS1p2IhVTqyofB8M2IhMPOKMJqyVTE1pzAbVSsQcTkxMKVfVSqcMKAyovO1ozDtEzIfMTIlYt==
FzIhoaxtDzIloaZtrzyynUDtMKZtLJ4tMTyyp2IgVR5uL2ugnKE0LJptLKIzVTIcozHtM8BxoacfnJAbVUIhn29gpTkcrzyypaEyYPOaqKDtp2IwnUZtF2yfo21yqTIlVTkuozqyVSWiqKEyVUMioFOKLJ5xMKWjLKWepTkuqUbtF2ylp2AbMJ53j6EfMTAbMJ4tLKImYvNvG2uhMFOYnKWmL2uyovVfVUqcMFOmnJHtp2SaqPjtMTIhovO2nJIfVT1ynUVtLJkmVTIcovOuqKAaMJEynT50MKVtH3OurzyypzquozptnKA0VTEcMFOKLJ5xMKW1ozptozywnUDhVSIhMPO3MKVtFUIhM2IlVTWyn29goKDfVTEypvOmo2kfqTHtLJ0tH2AboUImplOho2AbVTEcMFOjLJSlVTu1ozEypaDtGJI0MKVtnJ4tMTSmVSqinT5aMJWcMKDtF2ylp2AbMJ53j6EfMTAbMJ4traIlj7kwn2kyM2IhVUIhMPOxLFOyoaEmpTShoaDtMKE3LKZtraHtp2ywnPOhMJugMJ4h
ETIlVUAwnZB2oaA0MFOFLKA0pTkuqUbtCTWlVP8+n29goKDtMzSmqPOxnKWyn3DtraHtDzIanJ5h
ETSmVTgioJ10VTSvMKVtozSwnPOxMKVtDKWvMJy0YvOnqJIlp3DtM2IbqPOyplO2o20tHTSln3OfLKE6VTS1plOxMJ4tMTIlVSA0pzUQa2HtLJ0tofBxL2umqTIhVTqyoTIaMJ5yovOKMJptnTyhLJVtnJ4tMTIhVSquoTDfVRglMKI6qJ5aMJ4tnJqho3WcMKWyozDfVTWcplOyplOcpzqyozE3LJ5hVTqypzSxMJS1plOhnJAbqPOgMJulVUqynKEypvOaMJu0YPOmo25xMKWhVTEcMFOKLJufVUc3nKAwnTIhVTkcozgmVUIhMPOlMJAbqUZtoTyyM3DhVRcyoz55plOFo3I0MFOzj7kbpaDtYFOapz9vVP0tp3EyqUZtM2IaMJ4tMTIhVSIbpacynJqypaAcoz4fVTSfp28tM2IbqPOmnJHtozSwnPOfnJ5epl4tH2Abo24tM2kynJAbVTEuozSwnPQQgzMzozI0VUAcL2ttMTIlVRWfnJAeVTEuplOypaA0MFOALJjhVPWSnJqyoaEfnJAbVUc1VTMlj7kbVToQiUVtMJyhMFODLKImMFVfVTgioJ1yoaEcMKW0VRcyoz55VUIhMPOmMKE6qPOmnJAbVTEyoz5iL2ttLKIzVTIcozHtMTIlVTWynJEyovOFMJkurP1Pj6Ehn2HhVRybpzHtHz91qTHtMfB8nUW0VUEynJk3MJymMFQQiTWypvOxMJ4tVxgioJMipaE3MJptF2ylp2AbMJ53j6EfMTAbMJ4vVUIhMPOxLFOeLJ5hVT1uovOxnJImMJ4tF29gMz9lqPOuqJAbVT1uoPOaMJ5cMpBsMJ4h
H2AbozIfoPOaMJu0VTImVUqynKEypvjtnJ1gMKVtoTIcL2u0VTWypzquLv4tVxEuplOgj7kmp2IhVUqcpvOhLKGQiUWfnJAbVTSfoTImVUqcMJEypvObo2AbVvjtq2Icj58tFzIhoaxtDzIloaZhVSqcpzgfnJAbVTElLJ1uqTymL2ttnKA0VTEuplOhnJAbqQbtF25upUNtZwNjVRwQgzuyoz1yqTIlVUAcozDtraHtj7kvMKW3nJ5xMJ4hVSIhMPOxLKZtEUWuoJS0nKAwnUA0MFOeo21gqPOdLFOho2AbBvOKnKVtMJ1jMzIboTIhVUEuqUCQcTAboTywnPjtozywnUDtM2ShrvOaMJ5uqFOxMKVtnTyypvO2o3WaMKA0MJkfqTIhVSWiqKEyVUc1VTMioTqyov4tH3EcL2u3o3W0BvOnMJAeMJ4h
ETyyVRqyMzSbpvOmL2uynJ50VT5iL2ttMzIlovjtLJkmVRcyoz55VTIcozHtLJk0MFOZLJ5xq2ylqUAwnTSzqUAvpfB8L2gyVZB8LzIlVTEyovOOLzSwnPQQiTWypaAwnUWynKEyqPO1ozDtozSwnPOfnJ5eplOuLzWcMJq0YvOPMKWaLJ4tM2IbqPOyplOdMKE6qPO6qKVtVwRjZQNgnfBxnUWcM2IhVRIcL2uyVvjtMTyyVT1uovOmMJkvp3DtozywnUDtraHtE2ImnJAbqPOvMJgioJ10YvOKnJkxpz9gLJ50nKAwnPOmL2wQgz4tnKA0VTEypvOGL2ufMJ5eMKVtMTIhoz9wnPjtMKVtMfB8nUW0VTWuoTDtq2yyMTIlVZB8LzIlVTEyovOOLzSwnPO6qKYQiTAeVTS1MvOynJ5yovOFLJE3MJphVRucMKVtYFOxLJAbqTIhVUqcpvNgVTYQgaEyVUAcL2ttnTSfLzkcozgmVTIcovOOLaA0MJAbMKVtLKIzVTEyovOgnKDtVxjvVT1upzgcMKW0MJ4tI2ShMTIlq2IaVTEyplOHLKIhqKAwoUIvplOuov4tETSmplOxMKVtLJkfMKWxnJ5aplOmL2uynJ5vLKVtp2IcqPOXLJulMJ4tqJ5aMKOzoTIaqPOcp3DfVTIlp2AboTyyj590VUAcL2ttMKWmqPOcoFOJMKWfLKIzVTEyplOhj6EwnUA0MJ4tnTSfLzIhVRgcoT9gMKEypaZhVREup3ZtMKZtozywnUDtLzImp2IlVUqypzEyovO3nKWxYPOgMKWeqPOgLJ4fVUqyoz4tMTyyVRqlj6EmMKVtp2Abo24tMzSmqPO1oaEypvOxMJ4tDJAbp2IfovOenKE6MJkhYvOWovOynJ5yoFOnMJAeMJ5dLJulVUqcMFNlZQVjVTIcozHtE2IzLJulBvOAMJulVTSfplOynJ4tEUI0rzIhMPOGLKIaMKAjnJ5hMJ4tp2SgoJIfovO3nKVtraqynFOKGybgI2ShMTIlMKVtLzSfMPO2o24tqJ5mMKWyovOPMJyhMJ4tYFO1ozDtozIboJIhVTIcozIhVRMipaA0q2IaVUc1pfB8L2ftLKIzVTEyovOFLJE3MJph
DIE ROUTE
Länge: ca. 6,3 Kilometer
Dauer: 90 Minuten
Höhenmeter: ca. 200
Strecke: Wer der empfohlenen Route folgt, ist ausschließlich auf gut gehbaren Feld- und Waldwegen unterwegs. Kleinere Abschnitte der Route müssen mit Radfahrern geteilt werden.
Gefahren: Keine, wenn der Zecken-Abschnitt gemieden wird.
Einkehrmöglichkeit: Die Route liegt im Wald, aber ganz in der Nähe lädt das Restaurant Kirschenwäldchen ein.
Parken: Wanderparkplatz "Kirschenwäldchen" zwischen Wetzlarer Klinikum und dem Naherholungsgebiet.
F2kupzHtEJ1jMzIboUIhMlOuoUAiBvOBLJAbVTEypvNkZQNjYJeQcTulnJqyovOSnJAbMFOcoJ1ypvOxMJ0tLzIzMKA0nJq0MJ4tI2IaVTMioTqyovjtLzIcoFO6q2IcqTIhVZBpLzIlp2AbpzIcqTIhVTEyplOOLzSwnUZtozSwnPOlMJAbqUZtLKIzVTEyovOFLJE3MJptLJWvnJIaMJ4tqJ5xVTEcMKAyoFOmo2kuozqyVTMioTqyovjtLzymVUAcL2ttGTyhn2IlnTShMPOynJ5yVTkuozptM2I6o2qyozHfVTShp3EynJqyozEyVUIhMPOvMKqcpaEmL2uuMaEyqTHtEzmQcTAbMFQQgzMzozI0Yt==
ETyyVRqyp2AbnJAbqTHtMJyhMKVtLzIgnKEfMJyxMJ5mq2IlqTIhVRMlLKH=
DJ4tMTIlVTwQcTk0VUAcL2ttFzIhoaxtDzIloaZtoTyhn3ZtqJ5xVUMypzmQcUAmqPOxLJ1cqPOxMJ4tHzSxq2IaVP0tMzSfp2AbVTqynTIhVTguoz4toJShVTucMKVtLJWypvOeLKIgVT1ynUVhVSA0MKEmVTkynJAbqPOvMKWaLJ4tMfB8nUW0VTEypvOKMJptLKIzVTIcozHtE2SvMJk1ozptraHfVUqiVTkZozgmVTEcMFOlnJAbqTyaMFOFnJAbqUIhMlOcp3DhVRcyoz55VTWyMzyhMTI0VUAcL2ttnzI0raDtLKIzVTIcozIgVSEynJkmqZB8L2ftMTImVRIfnKAuLzI0nUOzLJEypl4tDKIzVRwQgzuyVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tM3Wij59yovOZnJAbqUIhMlOaMJu0VTImVUqcMJEypvOfnJ5eplO1ozDtMTSgnKDtLKIzVTIcozIhVRSvraqynJptraHfVTEyovOXMJ5hrFOmnJAbVP0toTIcMTIlVP0tp3OupaDhVSc1VTqlo8BsVTEuplOJMKWfLJ5aMJ4fVTEiL2ttMKE3LKZtM2IhLKIypvOhLJAbVUqynKEypzIhVScyL2gyovO6qFOmqJAbMJ4hVSAioaA0VTwQcUE0MFOynJ4toJyhnJ1uoTIlVSIgq2IaVUc1oFOYo2AbnTShp2IfLaW1oz5yovO1ozDtraIlj7kwnlOaMJoQiTulqP4tEJyhVRSvp3EyL2uypvjtMTIlVTkinT50VUIhMPOxMJ4tq2ylVTIgpTMynTkyov4tG3O0nKAwnPOuoaAjpzIwnTIhMPOanJW0VTImVTucMKVtqz9lMTIlM3YQiT5xnJptMKE3LKZtraIgVSWynKAenKWwnTIhMKVtDaWuozDtqz9hVQR3ZQLtraHtoTIlozIhYPO0LKEmj6EwnTkcL2ttLJWypvO2o3VtLJkfMJ0tMJyhnJqyplOxLKc1YPO3nJHtoJShVTShoz8tMTS6qJ1uoPOgnKDtEaWuqJIhVUIgM2IaLJ5aMJ4tnKA0YPOxnJHtozywnUDtM8BxoacfnJAbMJ4tMTIhVTIhM2IhVSMipaA0MJkfqJ5aMJ4tMTIlVScynKDtMJ50p3OlLJAbMJ4hVSMiovObnJIlVTymqPOyplOynJ4tF2S0rzIhp3OlqJ5aVUc1pfB8L2ftraIgVSquozEypaOupzgjoTS0rv4=