Mittwoch, 10.06.2020 - 06:20
4 min
Ohne Wetzlarer Ochsenfest fehlt allen etwas
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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SCHÖNSTE BILDER
Welche Erinnerungen an das Ochsenfest haben Sie fotografiert, liebe Leserinnen und Leser? Senden Sie uns Ihre schönsten Ochsenfestbilder an lokalredaktion-wnz@vrm.de. Wir veröffentlichen eine Auswahl in dieser Zeitung und auf www.mittelhessen.de. Wir sind gespannt!
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