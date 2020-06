4 min

Ohne Wetzlarer Ochsenfest fehlt allen etwas

Ohne Corona wäre an diesem Donnerstag das Ochsenfest in Wetzlar gestartet. Wie geht es nach der Corona-Zwangspause für das größte Volksfest Mittelhessens in 2021 weiter?

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar