Oldtimer machen Station inWetzlar

WETZLAR - Nach zwei Jahren "Corona-Boxenstopp" führt der ADAC Hessen-Thüringen am Wochenende seine 26. Oldtimerfahrt durch. Die 103 in Oberursel startenden Fahrzeuge werden dabei am Samstag, 18. Juni, auch auf dem Wetzlarer Kornmarkt und im Leitz-Park Station machen.

An beiden Orten sind Aufgaben für die Fahrer vorbereitet. Die Teilnehmer werden gegen 12 Uhr Wetzlar erreichen, wo sie zwei Kontrollstellen durchfahren und bei Leica eine Zeitprüfung ablegen.

Es bleibt genügend Zeit, um die alten Schätze zu bewundern. Zudem machen die Fahrer auf dem Parkplatz am Hauptgebäude des Leitz-Parks eine einstündige Pause, wo die Fahrzeuge besichtigt werden können. Nach der Pause werden die Teilnehmer und Fahrzeuge vor der Abfahrt von einem Sprecher vorgestellt.

Das älteste Fahrzeug ist ein Chrysler Typ 72 aus dem Baujahr 1928. Weitere Highlights für Liebhaber alter Fahrzeuge dürften ein sehr seltener BMW Sport-Roadster 319/1 aus dem Jahr 1936 sowie zwei Original-Polizeifahrzeuge, ein BMW 2000 aus dem Jahr 1967 und ein Porsche 924 aus dem Jahr 1982 sein.