Omikron und Impfpflicht bringen Seniorenheime in Not

38 Menschen sind Stand Dienstag, 25. Januar, in den insgesamt 64 Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreis laut Gesundheitsamt mit Corona infiziert gewesen. In elf Fällen handele es sich um Mitarbeiter, dazu zählten aber nicht nur Pflegekräfte.

Die steigenden Infektionszahlen führten nach Angaben des Gesundheitsamtes in den Pflegeeinrichtungen innerhalb der vergangenen vier Wochen zu einem Anstieg der Fallzahlen. Wurden in den ersten beiden Januar-Wochen jeweils noch aus drei Alten- und Pflegeheimen positive Fälle gemeldet, waren in der vergangenen Woche sechs Einrichtungen im Kreis betroffen und in dieser Woche (Stand Mittwoch) neun. "Diese Entwicklung spiegelt die hohe Infektiosität der Omikron-Variante des Coronavirus wider", heißt es aus dem Gesundheitsamt dazu.