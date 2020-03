Online-Ausstellung zeigt die Menschen beim Kriegsende in Wetzlar

Junge Frauen und Angehörige der US-Armee genießen die Aussicht über die Dächer vom "Hohen Berg" in Naunheim mit Blick auf Wetzlar. Foto: Heinrich Konrad LammUnten: Farbiger US-Soldat mit zwei Mädchen aus Dutenhofen im Jahre 1945.Foto: Inge Seifert

WETZLAR - Wenn es um den 8. Mai 1945 geht - den Tag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg - ist oft die Rede von der "Stunde null". Stadtarchivar Christoph Franke hinterfragt diesen Begriff. Und so zeigt die Ausstellung des Historischen Archivs zum Kriegsende in Wetzlar am 29. März 1945 in erster Linie keine Bilder von Krieg und Zerstörung. Sondern Aufnahmen von Menschen. "Natürlich waren die Zeiten hart, aber das Leben ging weiter", sagt Franke. In welcher Form dies geschah, das dokumentiert die Ausstellung mit wenig bekannten und teils bislang unveröffentlichten Aufnahmen.

Die Ausstellung, die wegen der Corona-Pandemie vorerst nur online zu sehen ist, widmet sich der Frage nach Bruch oder Kontinuität in vier Bereichen: Bombardierung und Einmarsch, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, das Leben in den DP-Lagern und die German Youth Activities. "Mir lag daran, dass nicht immer die gleichen bekannten Bilder gezeigt werden. Und mir lag daran, nicht nur die Bombenzerstörung zu zeigen", sagt Franke. Die Fotos auf dieser Seite geben einen guten Eindruck, was er meint.

Bei der Aufarbeitung der Nachkriegszeit sieht der Archivleiter in Wetzlar viel Potenzial. Vor allem die Lager für Displaced Persons in der Silhöfer Au und der Spilburg seien stark vernachlässigt worden. Dabei hatten sie große Bedeutung für die Stadt.

Durch den Aufruf, dem Archiv Bilder bereitzustellen, kam Franke in Kontakt mit vielen Menschen und erfuhr viele Geschichten. Etwa die von Peter Befort. Dessen Vater, berichtet Franke, habe ein Fotostudio an der Spilburg besessen. "Da wurden viele Passbilder für die Menschen im DP-Lager gefertigt, damit sie nach Palästina ausreisen konnten." Die Lager-Insassen bezahlten mit Brot. "Teilweise hatte das Fotostudio so viel Brot, dass es an Bäcker verkauft werden konnte."

Um solche Geschichten auszutauschen, wäre die geplante Ausstellung in der Stadtbibliothek der richtige Rahmen gewesen. Doch das geht wegen Corona nicht. Wie nach dem Krieg gilt aber auch hier: Es geht weiter. Sonntag startet die Ausstellung online. Franke hofft, sie analog im Herbst nachholen zu können.