In diesem Jahr findet das Open-Air-Kino im Adventsdorf am Schillerplatz statt. Archivfoto: Stadt-Marketing Wetzlar

WETZLAR - Der Altstadt-Verein und das Stadtmarketing Wetzlar laden für Mittwoch, 1. Dezember, ab 16.30 Uhr zum "Open Air-Kino" im Adventsdorf am Schillerplatzein. Um unter den Corona-Auflagen und -Bedingungen die Open-Air-Aktionen in diesem Jahr überhaupt durchführen zu können, haben die Veranstalter entschieden, sowohl für beide Aktionen - am Mittwoch und am Donnerstag - auf das historische Adventsdorf am Schillerplatz auszuweichen.

Die Vorstellungen und Vorlesungen erfolgen im Rahmen der 2G plus-Regeln (geimpft, genesen, mit negativem Schnelltest für Erwachsene und Begleitpersonen). Kinder bis sechs Jahre sind von allen Regeln befreit, Kinder von sechs bis 18 Jahre müssen beim Einlass ihr Testheft für Schule und Alltag vorzeigen. Die "Weihnachtswichtel" haben wieder wärmende Decken und Sitzkissen vorbereitet, um den Filmen eingemummelt folgen zu können. Es werden Filme von Pippi Langstrumpf, Micky's turbulente Weihnachtszeit oder "Einmal Nordpol und zurück" gezeigt.

Für alle, die noch dafür einen Schnelltest benötigen, können diesen in der Adler-Apotheke, schräg gegenüber vom Schillerplatz, in der Nauborner Straße machen. Ab Donnerstag wird dann ein Test-Container als Testzentrum direkt am Adventsdorf am Schillerplatz angegliedert und geöffnet sein, den das Team um Apothekerin Mehrnoush Gharavi von der Adler-Apotheke, Nauborner Straße 6 betreibt.