Operationen mit wenig Schnitten

Chefarzt Dr. Victor Teodor Garlonta bei der Begrüßung. Foto: Stefanie Mohr/Lahn-Dill-Kliniken GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zahlreiche Besucher sind zum Tag der Männergesundheit in das Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar gekommen. Zu der Veranstaltung eingeladen hatte die Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie am Klinikum Wetzlar unter der Leitung von Chefarzt Dr. Victor Teodor Garlonta.

Das neue roboterassistierte da Vinci-Operationssystem stand im Mittelpunkt des Vortrages "Minimalinvasive Therapie des Prostatakarzinoms" von Garlonta, der mit Video-Sequenzen die moderne Technik erklärte. "In der Urologie ist das Prostatakarzinom mit über 60 000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland die häufigste Krebserkrankung des Mannes und wird mittlerweile, wenn die Möglichkeit besteht, robotisch-assistiert operiert", erläuterte der Chefarzt. Davon - und von einer schnelleren Erholungsphase nach der Operation - würden die Patienten ungemein profitieren.

Dr. Tobias Achenbach, Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Wetzlar, gab einen Einblick in die bildgebende Diagnostik in der Urologie und erläuterte gemeinsam mit Garlonta die Vorteile der MRT-Untersuchung (Kernspin) der Prostata gegenüber einer Gewebeprobeentnahme (Biopsie). Außerdem wurde das neue Fusionsbiopsie-Gerät der Urologischen Klinik vorgestellt.

Eindruck vom pflegerischen Alltag auf der Station

Über die neuen diagnostischen Möglichkeiten innerhalb der Pathologie informierte Professor Dr. Ludger Fink vom Institut für Pathologie, Zytologie und Molekularpathologie. Die Zusammenarbeit der beiden Abteilungen führt dazu, dass auch neue Medikamente bei Prostata- und Blasenkarzinomen angewendet werden können.

Einen Eindruck vom pflegerischen Alltag auf Station erhielten die Zuhörer während des Vortrages von Tobias Dussa, pflegerische Bereichsleitung in der Urologie. Darin erläuterte der Gesundheits- und Krankenpfleger die Versorgung im Rahmen einer Prostataentfernung.

Der Leitende Oberarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie Dr. Ilija Cerovac referierte über Diagnostik und Therapie des Harnblasenkarzinoms, "dem vierthäufigsten Tumor bei Männern. Nach Schätzungen des Robert Koch-Institutes erkranken jährlich etwa 28 000 Menschen an einem Harnblasentumor", so der leitende Oberarzt.

"Minimalinvasive Steintherapie" war der Titel des Vortrages von Funktionsoberärztin Katja Seonbuchner. Die Urologin sprach darüber, wie man Harnstein-Erkrankungen vorbeugen kann und wie Steine heute minimalinvasiv entfernt werden, oftmals ohne einen einzigen Schnitt zu setzen.

Über die "Minimalinvasive Therapie von Nieren- und Harnleitererkrankungen" berichteten Funktionsoberärztin Mechthild Gans und Oberarzt Viktor Lang. "Der Nierentumor wird meist nur durch Zufall bei Abklärung anderer Erkrankungen entdeckt", so Funktionsoberärztin Gans. "Daher ist die urologische Vorsorge sehr wichtig", ergänzte Lang.

Dr. Christoph Haas, Oberarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie, hielt abschließend einen Vortrag zum Thema "Bewährte Optionen und neue Chancen in der Systemtherapie von Tumorerkrankungen". Eine Systemtherapie komme zum Einsatz, wenn es bei einem Tumorleiden bereits zu Absiedelungen (Metastasen) des Tumors gekommen sei. In einem solchen Fall brauche man eine Therapie, die auf den Gesamtorganismus wirke.

Zahlreiche männliche Besucher nutzten außerdem die Gelegenheit, einen kostenfreien PSA-Test durchzuführen, um ihr Prostatakrebsrisiko bestimmen zu lassen.