Opfer will nicht aussagen

AßLAR/WETZLAR - Kam es zur häuslichen Gewalt in einer Aßlarer Wohnsiedlung? Das Wetzlarer Amtsgericht konnte diese Frage am ersten Prozesstag nicht klären und will weitere Zeugen hören.

Problem für die Justiz: Der 37-jährige Angeklagte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, seine Ex-Frau weigert sich, vor Gericht gegen ihren mutmaßlichen Peiniger auszusagen, und beruft sich nach rechtlicher Belehrung durch das Gericht auf ihr zustehendes Zeugnisverweigerungsrecht. „Unter diesen Umständen ist auch die polizeiliche Vernehmung des mutmaßlichen Tatopfers nicht verwertbar“, so die Vorsitzende Richterin Sabine Niegemann.

Laut Staatsanwalt Robert Schewe soll der geschiedene Angeklagte an einem Sonntagnachmittag im Juni 2019 gewaltsam in die Wohnung seiner von ihm seit drei Jahren geschiedenen Frau und Mutter eines gemeinsamen Kindes eingedrungen sein. Er soll mehrfach auf die Geschädigte eingetreten und ihr auf den Kopf geschlagen haben, wodurch die Geschädigte Prellungen und Hämatome erlitten haben soll. Der Angeklagte soll sie bedroht haben. Die von dem Staatsanwalt verlesenen Anklagepunkte stützen sich auf die belastenden Aussagen der 33-jährigen zweifachen Mutter, die sie nach dem Vorfall gegenüber Polizeibeamten gemacht hat. Demnach soll sich der aktuell in Braunfels lebende Mann des Hausfriedensbruchs, der Körperverletzung und der Bedrohung schuldig gemacht haben.

Obwohl die Angaben der Hauptbelastungszeugin nicht gerichtsverwertbar sind, erfolgte kein Freispruch. Das Gericht hörte sich einen Bewohner des Mehrfamilienhauses an, der wahrgenommen hatte, dass der Angeklagte durch ein gekipptes Fenster ins Treppenhaus einstieg und wenig später die Tür zur Wohnung seiner Ex-Frau gewaltsam öffnete.

Zeuge hört Schreie aus der Wohnung

„Dem Gepolter nach hat er die Tür eingetreten oder mit der Schulter aufgedrückt. Die Türzarge war jedenfalls raus“, so der 48-jährige Nachbar, der die Familienverhältnisse kannte. Er hatte Schreie gehört und sich zur Wohnung begeben. „Die Frau hat geheult, saß kauernd am Boden und hat ständig ,Au! Au!‘ gesagt“, so der Zeuge. Sichtbare Verletzungen will er nicht bei der Frau entdeckt haben. „Ich hatte den Eindruck, dass sie geschlagen wurde“, so der 48-Jährige auf Nachfrage der Richterin.

Ende September wird der Prozess mit der Anhörung von weiteren Zeugen fortgesetzt. Da der Angeklagte zur Tatzeiten unter Bewährung stand und mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, droht ihm ein erneuter Aufenthalt hinter Gitter.