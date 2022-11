Ortsdurchfahrt Naunheim am Wochenende gesperrt

Wegen eines Weihnachtsmarktes wird die Ortsdurchfahrt in Naunheim am Wochenende gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. (© Angelika Warmuth/dpa)

WETZLAR-NAUNHEIM - Am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, veranstaltet die Vereinsgemeinschaft Naunheim einen Weihnachtsmarkt im Ortszentrum. Daher ist die Ortsdurchfahrt am Schulplatz von Samstag, 3. Dezember, 8 Uhr bis Sonntag, 4. Dezember, 21 Uhr, voll gesperrt.

Die Umleitung führt aus Richtung Waldgirmeser Straße über die Lahnstraße und aus der Wetzlarer Straße kommend über die Straße "Am Brauhaus". Auch der Busverkehr auf der Linie 24 wird entsprechend umgeleitet. Aus Richtung Lahnau kommend fahren die Busse von der Waldgirmeser Straße über die Lahnstraße auf die Ortsumgehung und weiter über "Am Brauhaus" und Talstraße zurück auf die Wetzlarer Straße, wo auch die reguläre Haltestelle "Hermannstraße" wieder angefahren wird. Von Wetzlar kommend erfolgt die Busumleitung in umgekehrter Richtung. Demzufolge werden die regulären Haltestellen "Schulplatz" und "Am Schwalbengraben" nicht angefahren. Im Bereich der Ecke Am Brauhaus/ Talstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auf allen Umleitungsstrecken gilt absolutes Haltverbot.