Ostergottesdienste rund um Wetzlar: Rückkehr zur Normalität

Die Feier der Osternacht in Berghausen beginnt an Karsamstag um 22 Uhr mit einem Osterfeuer vor der Kirche. Im Wetzlarer Dom beginnt der Gottesdienst zwischen Karsamstag und Ostersonntag um 23.30 Uhr.

Andere Gemeinden feiern am frühen Sonntag Christi Auferstehung: So beginnt der Gottesdienst in Niederquembach bereits um 6 Uhr auf dem Sportplatz und führt mit einer Prozession zur Kirche. Die liturgische Feier in der Paulskirche in Hermannstein nimmt mit dem Einzug des Osterlichtes um 5.30 Uhr ihren Anfang, es gibt eine Tauferinnerung und ein Osterfrühstück nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus. In der Kirche in Lützellinden feiert Altsuperintendentin Ute Kannemann um 6 Uhr den Ostergottesdienst. In der Braunfelser Friedenskirche ist die Gemeinde ab 6 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl eingeladen.

Aber auch Veranstaltungen "open air" gibt es wieder: In Biskirchen feiert die Gemeinde den Gottesdienst am Ostersonntag vor der Kirche, unter Beteiligung der Sängervereinigung "Borussia Sängergruß". Die Kirchengemeinde Niedergirmes lädt zum "Osterspaziergang in den Sonnenaufgang" am Sonntag ein, von der Christuskirche bis zum Simberg, mit anschließendem Gottesdienst in der Kirche und Osterfrühstück. In Kölschhausen und Reiskirchen feiern die Gemeinden Ostergottesdienste auf dem Friedhof.

Familiengottesdienste finden in Aßlar am Ostersonntag um 10 Uhr vor der Kirche statt, um 11 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche Dillheim und am Ostermontag um 11 Uhr in der Kirche in Vollnkirchen mit anschließendem Ostereiersuchen draußen.

Einen Kreuz- und Osterweg für Kinder und Familien gibt es rund um die Atzbacher Kirche von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Der traditionelle Kantatengottesdienst am Ostermontag, 18. April, findet um 11 Uhr im Dom statt. Unter Leitung von Kantor Dietrich Bräutigam führen die Kantorei Wetzlar und das Bach-Collegium Wetzlar mit Solisten die Bach-Kantate "Erfreuet euch, ihr Herzen" auf.

Eine Online-Andacht von Superintendent Hartmut Sitzler ist ab Ostersonntag zu sehen und zu hören auf www.evangelisch-an-lahn-und-dill.de.

Weitere Informationen zu Gottesdiensten, Aktionen und Anmeldemöglichkeit auf den Webseiten der Kirchengemeinden, auf der kreiskirchlichen Homepage und telefonisch über die Gemeindebüros. (bkl)