Ostern in Mittelhesse online feiern

Wetzlar/Braunfels (bkl/wev/rl/wr/red). Aufgrund der Corona-Pandemie können in diesem Jahr in der Karwoche und an den Osterfeiertagen keine Gottesdienste in den Kirchengebäuden sowie weitere Veranstaltungen stattfinden. Doch die Gemeinden haben andere Wege des geistlichen Miteinanders gefunden.

Evangelische Kirche

So ist am Gründonnerstag, 9. April, auf der Homepage der Kirchengemeinde Bonbaden-Neukirchen-Schwalbach ab 18 Uhr ein Video über eine Sederfeier, nach biblischer Tradition der Auftakt des jüdischen Passahfestes mit ritueller Mahlzeit, zu sehen. Eine Predigt der Aßlarer Pfarrerin Friederike Schuppener zu Gründonnerstag wird auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill zu lesen sein. Die Naunheimer Kirche ist am Gründonnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Karfreitag, 10. April, kann ein zuvor aufgenommener Gottesdienst mit Pfarrer Björn Heymer in der Wetzlarer Hospitalkirche angeschaut und zu Hause mitgefeiert werden. Die Karfreitagspredigt von Pfarrer Jörg Süß ist auf der Homepage des Kirchenkreises an Lahn und Dill zu finden. In der Kirchengemeinde Kölschhausen lädt das Glockenläuten in allen Orten um 10 Uhr zum Gebet ein. Gleichzeitig wird der Online-Gottesdienst auf der Homepage freigeschaltet. Die Hermannsteiner Paulskirche ist am Karfreitag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr für ein stilles Gebet in gebührendem Abstand geöffnet.

Einen Passions- und Osterweg mit Stationen vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zum leeren Grab bietet die Kirchengemeinde Wißmar in ihrer Kirche an. Das Gotteshaus ist dienstags und donnerstags, jeweils von 16 bis 18 Uhr zur Einkehr und zum persönlichen Gebet geöffnet, in der Karwoche auch am Karfreitag und am Ostersonntag.

Auch an den Osterfeiertagen verlaufen die Gottesdienste anders als üblich. Die Kirchengemeinde Wetzlar bietet einen Online-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Siegfried Meier aus der Hospitalkirche an. Auch die Kirchengemeinden in Solms und die Kirchengemeinde Steindorf stellen gemeinsam einen Ostergottesdienst auf ihre Homepages. Weitere Online-Gottesdienste haben die Kirchengemeinden Bonbaden-Neukirchen-Schwalbach, Dutenhofen/Münchholzhausen, Dorlar und Atzbach, Greifenstein und Edingen sowie Hermannstein für den Ostersonntag angekündigt. Ehringshausens Pfarrer Jürgen Schlingensiepen hat in der Jesus Christus-Kirche Dillheim einen Ostergottesdienst aufnehmen lassen, der unter https://tinyurl.com/s2d5t89 im Internet zu finden ist.

In allen fünf Dörfern der Kirchengemeinde Kölschhausen läuten um 10 Uhr die Glocken, gleichzeitig wird der Online-Gottesdienst freigeschaltet.

"Kirche zum Mitnehmen" praktiziert die Gemeinde Hochelheim-Hörnsheim. Bunte Ostertüten mit ermutigendem Überraschungsinhalt stehen zum Abholen bereit, von Karfreitag bis Ostersonntag jeweils von 10 bis 12 Uhr am Paul-Schneider-Gemeindezentrum.

Eine "Oster-Stein-Aktion" gibt es in Niederbiel. Dort sind die Gemeindeglieder eingeladen, Steine bunt zu bemalen und bis Ostern unter das vor der Kirche aufgestellte Kreuz zu legen. In der Naunheimer Kirche wird am Ostersonntag in aller Stille die Osterkerze angezündetPfarrer Wolfgang Grieb wird an verschiedenen Orten in der Gemeinde den traditionellen Osterchoral "Christ ist erstanden" musizieren.

Die Kirche in Hermannstein ist am ersten Ostertag in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet. Geöffnet ist auch der Wetzlarer Dom in der Zeit der Feiertage für Stille und Gebet. Von Gründonnerstag bis Ostern ist die Kirche in Krofdorf jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort gibt es einen Gebetsweg.

Katholische Kirche

Die Karwoche und Ostern sind geprägt von Gottesdiensten besonderer Art und Gestaltung. Die Kirchen sind von Gründonnerstag bis Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr zum Gebet geöffnet. Gründonnerstag ist der Tag der Einsetzung des Altarsakramentes. Da empfiehlt sich eine stille Anbetung vor dem Tabernakel. Am Karfreitag steht ein Kreuz auf dem Altar zur Verehrung bereit. Am Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Am Ostersonntag brennt in jeder Kirche die Osterkerze mit dem Osterlicht. Dabei stehen kleine Kerzen, mit denen man das Osterlicht mit nach Hause nehmen kann. Auf der Homepage der Pfarrei sprechen Mitglieder des Pastoralteams Gedanken zum Sonntag und der kommenden Woche. Kantor Valentin Kunert spielt einen musikalischen Ostergruß aus dem Wetzlarer Dom ein

An allen Tagen wird auf der Homepage des Bistums Limburg unter www.bistumlimburg.de ein Gottesdienst übertragen: An Gründonnerstag (19 Uhr), Karfreitag (15 Uhr), Osternacht (21 Uhr), Ostersonntag und Ostermontag (10 Uhr) wird Bischof Dr. Georg Bätzing unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Dom Gottesdienst feiern. Wenn man die Uhrzeit verpasst hat, kann man an gleicher Stelle den Gottesdienst zu jeder Zeit abrufen.

Freikirchen / Gemeinschaften

Livestream-Gottesdienst auf Youtube anbieten. Die Freie evangelische Gemeinde Wetzlar stellt Gottesdienste online unter Aus wechselnden Wohnzimmern sendet die Anskar-Kirche Wetzlar auf YouTube. Der Live-Stream an Karfreitag und Ostersonntag beginnt um 11 Uhr auf Die Evangelische Freie Gemeinde Laufdorf wird sowohl an Karfreitag (10. April) als auch am Ostersonntag (12. April) jeweils um 10.30 Uhr einenanbieten. Die Freie evangelische Gemeinde Wetzlar stellt Gottesdienste online unter https://tinyurl.com/uu958a2 . Das ist auch bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) so. Pastor Tilo Linthe ist im Livestream unter https://tinyurl.com/rs5mdo7 zu erleben.sendet die Anskar-Kirche Wetzlar auf YouTube. Der Live-Stream an Karfreitag und Ostersonntag beginnt um 11 Uhr auf https://tinyurl.com/tl96fc2

Eine besondere Art der Zusammenkunft bietet die Evangelische Gemeinschaft Rechtenbach. Pastor Simon Hoffmann hat unterschiedliche Bausteine zusammengestellt und sie auf der Internetseite der Gemeinschaft eingestellt. Dort können sich die Mitglieder Anregungen abgreifen, um Hausgottesdienste zu veranstalten

In der Evangelisch-methodistischen Kirche Braunfels und Wetzlar gibt es sonntags online eine Predigt. An Karfreitag gibt es einen Abendmahlsgottesdienst online. Dazu bietet die Gemeinde in Braunfels an, dass sich die Mitglieder ein Abendmahl-Set abholen können mit einem Fläschchen Traubensaft und Brot in Form von Oblaten. Im Anschluss können Interessierte in einer Telefonkonferenz miteinander ins Gespräch kommen.