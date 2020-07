Paar verliert 1300 Euro an Fake-Shop

Vorsicht beim Einkauf im Internet - vor allem bei angeboten mit sehr verlockenden Preisen. Am besten nimmt man den Shop vorher gut unter die Lupe und fahndet nach Erfahrungen anderer Nutzer. Foto: Jens Büttner/ dpa

Wetzlar (red). Die Polizei in Mittelhessen warnt erneut eindringlich vor Fake-Shops im Internet. Beim Online-Einkauf sollten die Kunden besondere Vorsicht walten lassen, da man in der Regel den Verkäufer nicht kennt.

Die gefälschten Internet-Verkaufsplattformen sind äußerlich nur sehr schwer von real existierenden Websites zu unterscheiden. Sie wirken seriös und lassen beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen, schreibt Polizei-Pressesprecher Martin Ahlich.

Kopierte Produktbilder und gefälschtes Impressum

Mit kopierten Produktbildern und Informationen aus dem Internet, professionell aufgemachten AGBs sowie gefälschtem Impressum und E-Mail-Adresse wollen die Betrüger das Vertrauen der Online-Shopper gewinnen und sie so zum Kauf animieren. Hinweise darauf, wie man einen solchen Shop erkennen und wie man sich schützen kann, stehen im Internet auf der Seite der Polizei Hessen unter k.polizei.hessen.de/1892091712.

Geld auf ein Konto in Spanien überwiesen

Zu spät kommen diese Informationen für ein Paar aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die beiden orderten in einem Online-"E-Bike-Markt" zwei Elektroscooter zum Gesamtpreis von etwas mehr als 1300 Euro. Das Geld überwiesen sie auf eine IBAN, die mit ES beginnt, also auf ein bei einer Bank in Spanien liegendes Konto.

Das Geld ist vermutlich futsch und Ware wird wahrscheinlich nicht geliefert, denn nach den danach erfolgten Recherchen und entsprechenden Warnhinweisen im Netz wurde klar, dass das Paar auf einen Fake-Shop hereingefallen war.