Parkhaus Goethestraße: Diskutiert wird nach Corona

Seit Langem wird in der Öffentlichkeit über die Parkhauspläne in der Goethestraße gestritten. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan war dagegen eine Sache von wenigen Minuten. Gefasst wurde er in der Notsitzung des Wetzlarer Stadtparlaments.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar