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Freitag, 10.04.2020 - 13:00
3 min

"Parkhaus Goethestraße ist noch lange nicht gebaut"

Auch nachdem die Stadtverordneten die Bauleitplanung auf den Weg gebracht haben, ist Karin Kuhn, Mitbegründerin der BI Marienheim (inzwischen Lebenswerte Altstadt), weiterhin überzeugt, dass die Pläne in der oberen Altstadt nicht umgesetzt werden dürfen.

Tritt weiterhin gegen das Parkhaus Goethestraße ein: Karin Kuhn. Foto: Steffen Gross

Tritt weiterhin gegen das Parkhaus Goethestraße ein: Karin Kuhn. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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