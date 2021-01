Parkhaus kommt trotz Kino-Aus

Kalsmunt, Dom, die Leitz-Hochhäuser an der Ernst-Leitz-Straße und das Stadthaus am Dom (Mitte): Jedes dieses Bauwerke hat Wetzlar in gewisser Weise geprägt. Den Domhöfen gelingt das Kunststück, dies schon vor ihrem Bau zu tun. Im Stadthaus-Nachfolgebau wird es, das ist nun klar, kein Kino geben. Sollten die Planungen für die Altstadt ganz neu aufgerollt werden? Foto: Pascal Reeber