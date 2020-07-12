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Sonntag, 12.07.2020 - 18:30
3 min

Parkhaus nur aus Bequemlichkeit?

Autofahrer laufen nur ungern. Das sei der eigentliche Grund für das Parkhaus in der oberen Altstadt, sagt Harald Minde von der BI "Lebenswerte Altstadt". Denn Stellplätze gebe es bereits genügend.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Hier soll bald das Parkhaus errichtet werden: Blick auf die Marienwiese am Rosengärtchen am Rande der Altstadt. Foto: Pascal Reeber

Hier soll bald das Parkhaus errichtet werden: Blick auf die Marienwiese am Rosengärtchen am Rande der Altstadt. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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