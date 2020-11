Parkplatz Lahninsel könnte etwas Farbe vertragen

Jetzt teilen:

Müssen die Markierungen auf dem Parkplatz Lahninsel erneuert werden? Diese Bitte in Richtung Magistrat hat in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck (SPD) geäußert. Durch die kaum sichtbaren Markierungen würde wild geparkt, teilweise auch an Zufahrten zu den Parkreihen. Das Foto aus der Luft zeigt: Linien gibt es in der Tat kaum, die Parkplätze sind durch unterschiedliches Pflaster voneinander abgetrennt. Mit einer einfachen Neumarkierung dürfte es dabei nicht getan sein, erklärt Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW). Bei der Neumarkierung von Parkplätzen seien aktuelle Standards zu berücksichtigen - mit der Folge, dass allein durch die Neumarkierung die Zahl der Parkplätze sinken könnte. Kurzum: Etwas mehr Farbe wäre zwar schön, vermutlich aber nicht die Lösung.. Archivfoto: Pascal Reeber