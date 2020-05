Parkplätze in der Innenstadt

Als diese Aufnahme entstand, gab es noch genügend Parkflächen in der Wetzlarer Innenstadt. Foto: Heinz Grimberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Als diese Aufnahme vor einigen Jahrzehnten entstand, war Parken in der Wetzlarer Innenstadt noch kein Problem. Es gab zahlreiche unbebaute Freiflächen und öffentlichen Parkraum, wo man sein Auto - meist sogar gebührenfrei - abstellen konnte. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert - Parkraum ist im inneren Altstadtbereich absolute Mangelware geworden. Unser Bilderrätsel widmet sich mit der 833. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" diesem Thema. Wo ist das Foto von Heinz Grimberg entstanden und was ist heute an dieser Stelle zu sehen? Wenn Sie die Antwort wissen und einen von drei Buchpreisen gewinnen möchten, dann machen Sie mit bei der Lösung unseres Bilderrätsels. Schreiben Sie an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 833, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredation-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Folge 833 ist der kommende Mittwoch, 3. Juni.