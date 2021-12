Parlament beschließt Gebührensprung bei Straßenreinigung in Wetzlar

Einsatz auf dem Domplatz: Mit Besen und Kehrmaschine reinigt die Stadtreinigung Straßen und Plätze in der Kernstadt. Ab 2022 zahlen die Bürger dafür deutlich mehr. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Während in Steindorf und Nauborn die Bürger selbst zum Besen greifen, lassen die Kernstadt-Bewohner arbeiten: Dort säubert die Stadtreinigung die Straßen. Ab Januar werden für diesen Service deutlich höhere Gebühren fällig. So haben es die Stadtverordneten beschlossen.

Die Kosten in der Reinigungsklasse I (eine Reinigung pro Woche) steigen demnach um 34, in Klasse V (fünf Reinigungen pro Woche) um 41 Prozent. 1,29 Euro je Quadratmeter Reinigungsfläche und Jahr werden ab 2022 in Klasse I fällig, 6,45 Euro in Klasse V.

Während die Koalition diesen Anstieg mittrug und für unvermeidbar hielt, gab es in der Debatte im Parlament heftige Kritik der oppositionellen CDU und AfD. Für die AfD erinnerte Lothar Mulch an die Erhöhung der Müllgebühren vor einem Jahr. "30 Prozent, das scheint die grobe Richtzahl von Herrn Kortlüke zu sein, getreu dem Motto: Klotzen und nicht kleckern." Stadtrat Norbert Kortlüke ist Vorsitzender der Betriebskommission der Stadtreinigung.

AfD kritisiert Umstieg von Diesel auf Elektroantrieb

Mulch kritisierte zudem den für 2022 geplanten Kauf einer elektrischen Bürgersteigkehrmaschine. "Der grüne Kehrer kostet 310 000 Euro und das sind 190 000 Euro mehr als ein vergleichbares Dieselmodell." Nötig sei der Kauf nicht. Im "Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz", mit dessen Vorgaben der Kauf begründet werde, gebe es Ausnahmen für Fahrzeuge, bei denen es auf Leistung und Zuverlässigkeit ankomme.

Wobei man auch sagen muss, dass die E-Kehrmaschine zwar 190 000 Euro teurer werden soll als ein Dieselfahrzeug, die Stadtreinigung aber mit einer Förderung bis zu 80 Prozent der Mehrkosten rechnet. Die Gebührenerhöhung, Nachtrag 2021 und Wirtschaftsplan 2022 der Stadtreinigung lehnte die AfD ab.

Die CDU stimmte dem Nachtrag zu, enthielt sich aber bei Gebührenerhöhung und Wirtschaftsplan 2022. "Wir tragen keine Gebührenerhöhung der Koalition mit", sagte Akop Voskanian und erinnerte die FDP als neues Mitglied der Koalition an ihr eigenes Wahlprogramm, in dem sie möglichst niedrige Gebühren angekündigt hatte. "Ein Anstieg der Straßenreinigungsgebühren um bis zu 41 Prozent belastet die Bürger enorm", sagte Voskanian. Ja, Erhöhungen seien nicht immer vermeidbar. Vermeidbar gewesen sei aber der extreme Anstieg - zuvor waren die Gebühren 20 Jahre unverändert geblieben. "Ich glaube, man hat hier 20 Jahre lang geschlafen."

Koalition verteidigt

Anhebung als moderat

"Es ist doch toll, dass es 20 Jahre lang gelungen ist, die Gebühren stabil zu halten", antwortete Ulrike Göttlicher-Göbel (SPD). Auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurückgerechnet liege die Steigerung bei zwei Prozent im Jahr. "Sie liegt also in etwa auf dem Niveau der Lohnsteigerung."

Auch Matthias Büger (FDP) trug den Gebührensprung mit. "Auf 20 Jahre gerechnet liege die Anhebung unterhalb der Inflationsrate. Kaufkraftmäßig ist das, was wir jetzt erleben, also nicht mehr als das, was vor 20 Jahren erhoben worden ist." Büger warf der CDU vor, zu kritisieren, aber keinen Gegenvorschlag zu machen.

Mehrheitlich beschlossen die Stadtverordneten die Gebührenerhöhung bei der Straßenreinigung, den Nachtragshaushalt der Stadtreinigung für 2021 und den Wirtschaftsplan für 2022.