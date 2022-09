Parlament entscheidet über Wärmeinseln

Die Folgen des Ukraine-Krieges wirken bis nach Wetzlar: Das Stadtparlament berät am Donnerstag im Neuen Rathaus über Energieeinsparungen und Wärmeinseln. Archivfoto: Steffen Gross

WETZLAR - Die Stadtverordneten kommen am Donnerstag, 29. September, zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Auch der Krieg in der Ukraine und seine Folgen stehen auf der Tagesordnung: Beraten wird über Energieeinsparungen in städtischen Gebäuden und die Einrichtung von Wärmeinseln für den Fall eines Ausfalls der Gas- und Stromversorgung.

Die Folgen des Krieges spiegeln sich in der Sitzung ab 18 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses in einem weiteren Tagesordnungspunkt wider: Die Linke beantragt ein die Einführung eines sozialökologischen Tarifmodells für Gas und Strom bei der Enwag. Der Antrag dürfte aber scheitern. In der Vorabberatung im Finanzausschuss äußerten die übrigen Fraktionen rechtliche Bedenken und warnten vor den wirtschaftlichen Folgen für den Versorger.

Ums Geld geht es in der Sitzung auch an anderer Stelle: Zum einen soll das Anreizprogramm für Sanierungen im Stadtumbaugebiet "Quartier an der Lahn" verlängert werden. Hieraus können Immobilienbesitzer Zuschüsse erhalten, wenn sie den Zustand ihrer Gebäude sichtbar verbessern. Beraten werden soll in einem weiteren Punkt der Tagesordnung zudem über die Anhebung der Gebühren der Volkshochschule. Gewählt werden sollen ein Schiedsmann für Wetzlar und ein Ortsgerichtsschöffe für Nauborn. Zudem beantragt die AfD-Fraktion einen Bericht über Maßnahmen und Konzepte, die dafür sorgen, dass sich die Bürger sicher fühlen.