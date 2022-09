Partnerschaftspionier Samuel Yameogo gestorben

Samuel Yameogo (†)Foto: ODE

OUAGADOUGOU/WETZLAR/GIESSEN - Ouagadougou/Wetzlar/Gießen. Er war der Pionier der Partnerschaft zwischen den evangelischen Kirchen, dem Entwicklungsbüro "Office de Développement des Eglises Evangéliques" (ODE) in Burkina Faso und der Entwicklungszusammenarbeit "Tikato" in Wetzlar. Pfarrer Samuel Yameogo aus Ouagadougou. Nun ist er fast 80-jährig nach kurzer schwerer Krankheit in Ouagadougou gestorben.

Schon Mitte der 70er-Jahre reiste er nach Mittelhessen um in den Kirchenkreisen Braunfels und Wetzlar aus dem Sahelstaat (damals) Obervolta zu berichten und um Partner für die lebenswichtigen Projekte hier und beim Evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt zu werben. Die Partner fand er in der sich gründenden "Projektgemeinde Tikato" um den Sozialsekretär Winfried Simon; inzwischen ist daraus seit knapp 30 Jahren eine fest verankerte kreiskirchliche Entwicklungszusammenarbeit geworden.

Bis zu seinem Tod arbeite Yameogo in den höchsten Gremien der Kirche und war ein gefragter Verbindungsmann in den Strukturen des Staates. Gerade seit den Zeiten des Terrors, der Toten und der über zwei Millionen Binnenflüchtlinge in Burkina setzte er sich für Versöhnung ein.

Große Betroffenheit herrscht über die Nachricht vom Tod Yameogos in Wetzlar und darüber hinaus. Viele Menschen in den Kirchengemeinden und in politischen Gremien kannten den engagierten Pfarrer.

Lebensbejahend

und gottesfürchtig

Der damals amtierende Oberbürgermeister Walter Froneberg und der damalige Sparkassendirektor Eberhard Schneider fuhren auf seine Einladung nach Burkina Faso, von Blasbach bis Braunfels, von Krofdorf bis Wetzlar kannte er die Gemeinden und die Pfarreien, hielt Gottesdienste und war intensiv mit den Menschen im Gespräch.

Das Charisma des lebensbejahenden, gottesfürchtigen Samuel Yameogo war ansteckend und auch für die Jugend in Mittelhessen begeisternd. "Ohne Samuel hätte es keine Partnerschaften mit Burkina in Deutschland gegeben", ist die in Berlin lebende Schriftstellerin Ursula Koch überzeugt. Samuel Yameogo hinterlässt seine Ehefrau Micheline, fünf Kinder und acht Enkelkinder.