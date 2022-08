Partyrock mit "InsideFactory" auf dem Wetzlarer Domplatz

"InsideFactory" um Frontfrau Melanie verspricht Party-Rock aus den englischen und den deutschen Charts. Foto: Bernd-Butz-Promotion

WETZLAR - Die Open-Air-Reihe "Live am Dom 2022" geht heute ab 19 Uhr mit der Band "InsideFactory" in die zweite Runde. Die sechs Musiker um Frontfrau Melanie liefern nach Angaben der Veranstalter Party-Rock pur.

Zu hören gibt es Hits und Partykracher sowohl aus den englischen als auch den deutschen Charts. Besonderen Wert legen die aus dem Raum Siegen stammenden Musiker Gabor Preiß (Gitarre, Gesang), Simon Danckworth (Keyboard, Gesang), Markus Heidt (Bass), Matthias Heidt (Drums) und Christoph Büdenbender (Gitarre) auf mehrstimmigen Gesang, wobei nicht nur Sängerin Melanie Teichmann-Hartmann im Vordergrund steht.

Ausrichter von "Live am Dom 2022" sind der Veranstaltungsservice Thorsten van Elkan, die Event-Agentur BBP Bernd-Butz-Promotion und das Stadtmarketing Wetzlar. Mit der Ausgabe von Festivalbechern werden die Livekonzerte mitfinanziert. Sie sind über die gesamte Konzert-Reihe im August und September nutzbar und kosten einmalig 5 Euro. Diese Becher werden auch bei den Gastronomen am Domplatz - "Wirt am Dom", "Ratsschänke", "Abbruchbar", "Café Dolce" und "Café MundArt" - eingesetzt, wenn Getränke nach außen verkauft werden.

Straßensperrungen und Umleitungen beachten

Um ein Verkehrschaos und Suchverkehr in der Altstadt zu vermeiden, sollten Besucher die öffentlichen Parkplätze in der Stadthalle, am "Franzis", auf der Lahninsel und der Zwack'schen Lahninsel sowie an neuem Rathaus und Bachweide nutzen. Die Zufahrt zum Domplatz wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ebenso sind keine Parkplätze vor dem Stadthaus vorhanden. Fahrzeuge vom Brodschirm werden über die Schwarzadler- und die Weißadlergasse abgeleitet.

Die Sperrungen und Umleitungen gelten von 17 Uhr bis Mitternacht.