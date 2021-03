Passionszeit mit Bach auf der Orgel

Ein virtuoser Musiker an der Domorgel: Bezirkskantor Joachim Dreher. Foto: Werner Volkmar

WETZLAR - Bezirkskantor Joachim Dreher aus Dillenburg hat die Reihe der musikalischen Passionsandachten zur Marktzeit im Wetzlarer Dom eröffnet. Die Orgelandachten an den Samstagen der Passionszeit, zu denen die beiden Domgemeinden einladen, haben eine über 20-jährige Tradition. Der katholische Dom-pfarrer Peter Hofacker, der das Motto "Mit unaussprechlichem Seufzen" vorstellte, begrüßte gut 70 Besucher.

Der Gast aus Dillenburg eröffnete die Musikreihe an der großen Beckerath-Orgel mit dem ausdrucksstarken Präludium Nummer vier in e-Moll von Johann Sebastian Bach. Überhaupt stammten alle an diesem Samstag vorgestellten Orgelwerke aus der Feder des Leipziger Thomas-Kantors. Es folgte die Triosonate in e-Moll. Wie selbstverständlich Dreher mit der großen Domorgel umzugehen versteht, bewies er auch bei dieser Komposition. Er entfaltete ein brillantes Klangbild, glanzvoll in der Interpretation und virtuos im Tempo.

Mit den Chorälen "Wir glauben all an einen Gott" und "Vater unser im Himmelreich", spielte Dreher zwei eher besinnliche Werke. Den Schlusspunkt setzte der Organist mit der ausdrucksstarken e-Moll-Fuge, BWV 548/2. Elegant arbeitete sich der Kirchenmusiker durch die einzelnen Themen des barocken Werkes.

In seinem Impuls zu dem Thema "Mit unaussprechlichem Seufzen" ging Dompfarrer Hofacker der Frage nach "Wie kann Gott das zulassen, wo war Gott?". Dabei zitiert er den jüdischen Dichter Paul Celan, der in seinen Werken an die Misshandelten und Toten von Auschwitz erinnert.

Nächstes Orgelkonzert

am Samstag, 13. März

Die nächste musikalische Passionsandacht zur Marktzeit mit Domkantor Dietrich Bräutigam an der Orgel beginnt am Samstag 13. März, um 11 Uhr im Dom. Anmeldungen sind im katholischen Pfarrbüro Goethestraße 2, Telefon 0 64 41-44 55 80 möglich.