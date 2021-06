"Pelzkäufer sind auf Gold aus"

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Bereits im August 2020 hatte die Kreisverwaltung vor angeblichen Pelzankäufern gewarnt. Damals wurden fast zeitgleich derartige Gewerbebetriebe in Grünberg im Landkreis Gießen, in Wetzlar, Solms, Herborn, Dillenburg, Eschenburg und Aßlar angemeldet. Für diese tatsächlich nur kurzfristig ausgeübten Tätigkeiten seien leerstehende Gewerbeimmobilien angemietet worden, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Die Betriebe hätten allerdings nach einigen Wochen alle wieder geschlossen.

Jetzt sei ein neuer Betrieb dieser Art im Wetzlarer Stadtteil Nauborn eröffnet worden. Wie schon bei den Vorgängern sei mittels auffälliger Flyer oder Annoncen in der Presse geworben worden. Diesmal falle zudem auf, dass in der Werbung ein Name genannt werde, der nicht mit dem in der Gewerbeanmeldung übereinstimme. "Der Verbraucher kann so schon einmal nicht zweifelsfrei erkennen, mit wem er es überhaupt zu tun hat", so das Landratsamt.

"Groteske" Werbeaussage zum angebotenen Goldpreis

Auch die Täuschungshandlungen aus dem Vorjahr würden fortgesetzt, wie man im Kreishaus nach inzwischen eingegangen Hinweisen aus der Bevölkerung wisse: Die Verantwortlichen kauften Pelze nur an, wenn auch Gold angeboten werde. Verbraucher, die nur einen Pelz zu verkaufen haben, kämen nicht zum Zuge. Dass immer auch Gold mit verkauft werden müsse, falle nur beim genauen Lesen der Werbung auf, denn hier werde mit Sternchen und Fußnoten gearbeitet.

Grotesk sei auch die Werbeaussage, man zahle für Gold bis zu 56 Euro pro Gramm, denn der Weltmarktpreis liege derzeit bei rund 48 Euro pro Gramm Feingold (999,9). Niemand solle deswegen mit dem hohen Preis rechnen. Im Gegenteil: Wer Gold zu verkaufen hat, solle unbedingt mehrere Angebote einholen, rät das Landratsamt.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) empfiehlt, vorsichtig zu sein und erst gar nicht auf die Verlockung einzugehen. Erst recht sollten mit den Leuten keine Termine im eigenen Haus gemacht werden.

"An Pelzen sind die Akteure ohnehin nicht wirklich interessiert, diese dienen lediglich als Lockmittel", erklärte Schuster. "In vielen Haushalten gäbe es derartige Kleidungsstücke, die niemand mehr tragen möchte und die deswegen abgegeben werden sollen. Diesen weit verbreiteten Verkaufswunsch nutzen die windigen Unternehmen aus", warnte er. Er empfiehlt, etwaigen Schmuck oder andere Edelmetalle nicht aus der Hand zu geben.

Bisher sei es bei den aktuellen Fällen glimpflich ausgegangen. Wer sich dennoch auf einen Deal mit den Männern vor Ort einlassen wolle, solle auf Bargeld bestehen und sich auch deren Ausweis zeigen lassen, damit sich das Geschäft auch hinterher noch nachvollziehen lasse.

Ansprechpartnerin in der Kreisverwaltung bei Fragen zum Thema ist Melisa Acar, (06441) 407-2435, E-Mail: melisa.acar@lahn-dill-kreis.de.