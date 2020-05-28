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Donnerstag, 28.05.2020 - 23:00
2 min

Peter Hofacker wird neuer Pfarrer von Wetzlar

Peter Hofacker, derzeit Pfarrer im Westerwald, tritt die Nachfolge des vor gut einem Jahr verstorbenen Peter Kollas an.

Von Werner Volkmar
Neuer Pfarrer in Wetzlar: Peter Hofacker. Foto: Werner Volkmar

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