Donnerstag,
28.05.2020 - 23:00
2 min
Peter Hofacker wird neuer Pfarrer von Wetzlar
Peter Hofacker, derzeit Pfarrer im Westerwald, tritt die Nachfolge des vor gut einem Jahr verstorbenen Peter Kollas an.
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