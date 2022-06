Pfand für Schulmaterial spenden

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Der Wetzlarer Serviceclub Ladies Circle‘ 86 Wetzlar sammelt am Samstag, 2. Juli, unter dem Motto „Pfandheld:innen gesucht!“ Spenden für den guten Zweck. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr stehen die Frauen bei Globus in Dutenhofen im Getränkecenter und nehmen Pfandspenden entgegen. Wer die Aktion unterstützen will, muss einfach nur seinen Leergut-Bon bei den Ladies abgeben. Von den gesammelten Spendengeldern werden Schulranzen und Schreibwaren besorgt, die dann an Kinder einkommensschwacher Familien in und um Wetzlar zum Schulstart verteilt werden.