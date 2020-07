Pfarrer Peter Hofacker neuer Priester der katholischen Pfarrgemeinde Wetzlar

Zur Feier der Eucharistie versammeln sich alle Seelsorger um den Vierungsaltar (v. l.): Bezirksdekan Martin Weber, Diakon Janusz Sojka, Pfarrer Peter Hofacker, Pfarrer Reinhold Kalteier, Kaplan Sven Merten und Diakon Norbert Hark. Foto: Werner Volkmar

WetzlarIn einem feierlichen Gottesdienst wurde am Sonntagnachmittag im Wetzlarer Dom Pfarrer Peter Hofacker von Bezirksdekan Marin Weber in sein Amt als leitender Priester der katholischen Pfarrgemeinde "Unsere liebe Frau Wetzlar" eingeführt. Damit hat die Großgemeinde mit über 9000 Katholiken in vier Kirchorten nach dem plötzlichen Tod von Pfarrer Peter Kollas wieder einen Gemeindeleiter. Der in Braubach am Rhein geborene Seelsorger (54) war zuletzt in der Westerwald-Gemeinde " Liebfrauen" Westerburg tätig.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Mechthild Komesker begrüßte Peter Hofacker "Wir sind froh und dankbar, dass wir nach dem plötzlichen Tod von Peter Kollas, wieder einen neuen Gemeindeleiter haben." Ihr besonderer Dank galt dem Pfarrverwalter Reinhold Kalteier aus Limburg, der der Gemeinde in der pfarrerlosen Zeit eine große Hilfe war. Obwohl schon in Rente, habe der 73-jährige mehrmals in der Woche den Weg von Limburg nach Wetzlar gemacht, um die Gemeinde zu leiten und bei den Sonntagsgottesdiensten auszuhelfen. "Ja, wir haben eine lange Zeit des Umbruchs hinter uns", meinte Komesker. "Zunächst hat uns unser Kaplan im Frühjahr 2019 plötzlich verlassen, dann ist Pfarrer Kollas verstorben und Pfarrer Forst krankheitsbedingt für längere Zeit ausgefallen, im August kam mit Sven Merten, der erst im Juni geweihte Kaplan zu uns, und im Herbst stand die Neuwahl des Pfarrgemeinderates an." Kalteier habe die Aufgaben der Gremien mit Engagement und Humor erledigt, "sodass wir ihnen heute, lieber Pfarrer Hofacker, eine besenreine Pfarrgemeinde übergeben können", meinte Mechthild Komesker.

Die feierliche Amtseinführung von Pfarrer Peter Hofacker vollzog Bezirksdekan Martin Weber. "Mit dem heutigen Tag hat dir, lieber Mitbruder Hofacker, unser Bischof Georg Bätzing, eine neue Aufgabe übertragen., führte Weber aus, der die Ernennungsurkunde nicht verlesen konnte, da "sie noch auf dem Weg von Limburg nach Wetzlar ist". Danach über-reichte er dem neuen Pfarrer die Symbole priesterlichen Wirkens und händigte ihm den Schlüssel des Wetzlarer Doms aus. "Jetzt bist du auch Domherr."

Pfarrer Reinhold Kalteier leitet rund ein Jahr die Stadtgemeinde Wetzlar. Foto: Werner Volkmar

Pfarrer Hofacker bedankte sich für die freundliche Aufnahme und erklärte: "Ich bin gerne nach Wetzlar gekommen, auch Peter Kollas zuliebe, der mich vor rund einem Jahr gefragt hatte, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger zu werden, denn er wolle im Juni 2020 in Rente gehen. Dann ist ja alles ganz anders gekommen."

In seiner Predigt sprach der Bezirksdekan die Erwartungen an, die an einen Pfarrer gestellt werden: Er müsse Seelsorger, Gemeindeleiter, Finanzexperte und Sozialarbeiter sein, und mit seiner Gemeinde neue, zeitgemäße Wege gehen. Die Frage ist, lohnt sich das alles, schließlich treten immer mehr Gemeindemitglieder aus ihrer Kirche aus. "Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Kirchen nicht zu Museen, sondern zur Heimat für die Glaubenden und Suchenden werden", gab er dem neuen Hofacker mit auf den Weg. Damzu müsse man den Mut haben, neue Wege zu gehen, und Kirche in die Öffentlichkeit zu tragen.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier von einer Schola bestehend aus den Leitern der katholischen Pfarrchöre und Mitgliedern der Chöre am Dom, Constanze Gellissen (Flöte) und Domkantor Valentin Kunert.

Nach der Einführung und der gemeinsamen Eucharistiefeier, an der wegen der Corona-Auflagen nur rund 130 Christen teilnehmen konnten, fand der evangelische Dompfarrer Björn Heymer freundliche Worte für seinen neuen Mitstreiter im gemeinsam genutzten Dom. Dem Glauben und der Ökumene verpflichtet, freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit. "Lieber Bruder Hofacker, ich habe dir einen Gutschein für ein Essen für zwei Personen mitgebracht, mit dem Hintergedanken, dass wir diesen zu einem guten Gespräch nutzen könnten."

Für die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) ermunterte Pastor Tilo Linthe Peter Hofacker zur Mitarbeit. Die Grüße des Magistrates der Stadt Wetzlar überbrachte Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW). "Wir würden uns freuen, wenn wir die gute Zusammenarbeit fortsetzen könnten auch zum Wohle unserer Bürger."

In seinem Schlusswort bedanke sich der neue Dom- und Stadtpfarrer für die freundliche Aufnahme. Er hoffe, dass er alle die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen könne. Dabei betonte er noch einmal, dass ihm die Ökumene ein Herzensanliegen sei.