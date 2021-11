Pferde und Rinder gesammelt

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Veterinäramt des Lahn-Dill-Kreises musste mehrfach in einem größeren Fall von schweren Verstößen gegen den Tierschutz eingreifen. Es handelt sich um eine Tierhalterin, die Pferde und Rinder sammelt. Dazu wirbt die Tierhalterin auf ihrer Website und über die Sozialen Medien mit einem Tierschutzverein, der allerdings keine Genehmigung durch das Veterinäramt hat. Mittlerweile geht das Veterinäramt von Animal-Hoarding aus.

"In solchen Fällen sammeln die Tierhalter große Mengen an Tieren, ohne die dafür benötigten Ressourcen aufbringen zu können. Die Neuzugänge werden dabei gepflegt und umsorgt, während der Altbestand wegen des Mangels an Ressourcen oft extrem vernachlässigt wird", erklärt Giuseppe Bosco, Leiter des Kreis-Veterinäramts. Der betroffenen Tierhalterin wurde durch verstärkte behördliche Kontrollen und entsprechenden Anweisungen über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit eingeräumt, eine tierschutzgerechte Haltung der Tiere herzustellen. Ihr wird in den nächsten Tagen noch Gelegenheit gegeben, ihren Tierbestand selbst aufzulösen. Erfolgt dies nicht, müssen einige Großtiere durch die Veterinärabteilung in Gewahrsam genommen und untergebracht werden.

Das Kreis-Veterinäramt appelliert an Tierhalter sowie Tierfreunde, Missstände in der Tierhaltung zu melden. "Ein Tier, insbesondere Großtiere, nicht mehr unterhalten zu können - das kann passieren. Bitte informieren Sie sich gut, in wessen Hände Sie ihr Tier dann übergeben", betont Bosco. Im Zweifel können sich Tierhalter an das Veterinäramt wenden. Dieses ist telefonisch unter 0 64 41-4 07 77 11 oder per Mail an veterinaeramt@lahn-dill-kreis.de zu erreichen.