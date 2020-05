Pflegehilfen aus Osteuropa fehlen

Jetzt teilen:

PFLEGESTÜTZPUNKT Der Pflegestützpunkt im Kreishaus in Wetzlar ist eine Beratungsstelle und wird getragen vom Lahn-Dill-Kreis sowie den Pflege- und Krankenkassen. Dort können sich Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie deren Angehörige und Menschen mit Behinderungen kostenlos zum Thema Pflege beraten lassen. Ansprechpartnerinnen sind Anna Hartmann, 0 64 41-4 07 14 15, und Kathrin Gaidies, 0 64 41-4 07 14 16; E-Mail: pflegestuetzpunkt@lahn-dill-kreis.de. Die Sprechzeiten sind dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

WETZLAR/DILLENBURG. Der Pflegestützpunkt des Lahn-Dill-Kreises hat festgestellt, dass sich die Grenzschließungen wegen der Corona-Pandemie auch bei der Betreuung von Pflegebedürftigen im Kreisgebiet bemerkbar macht: Es fehlen Pflegehilfen aus Osteuropa, die zurzeit nicht nach Deutschland einreisen können.

Legale Betreuung ist Betroffenen zu teuer

Kathrin Gaidies, Pflegeberaterin im Stützpunkt, berichtete am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags-Sozialausschusses in Wetzlar: "Das Problem mit der fehlenden 24-Stunden-Betreuung durch illegale Kräfte aus Osteuropa ploppt jetzt auch bei uns auf. Der Zuzug funktioniert nicht mehr."

Viele hilfebedürftige Menschen setzen bei der Pflege im eigenen Zuhause auf eine 24-Stunden-Betreuung und beschäftigen dafür Pflegehilfen aus Osteuropa illegal - das heißt: ohne Beiträge an die Sozialversicherungen (Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung) zu zahlen und gegebenenfalls auch unter dem Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. Das ist strafbar.

Aber auch Pflegeberaterin Kathrin Gaidies weiß, dass das dennoch gängige Praxis ist, weil diese Hilfe billig ist.

An den Pflegestützpunkt des Lahn-Dill-Kreises hätten sich deshalb zuletzt vermehrt Menschen gewandt und gefragt, wann die Grenze wieder öffne. Gaidies: "Wir verweisen dann an Stellen, die legale Arbeitskräfte vermitteln." Die Antworten von Betroffenen: Diese seien zu teuer. Das könnten die hilfebedürftigen Eltern nicht zahlen.