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Dienstag, 07.04.2020 - 05:30
4 min

Pflegekräfte aus Osteuropa fehlen: "Notstand wird drastischer"

Fährt die häusliche Pflege an die Wand? Die Gefahr droht zumindest. Schon bald könnten viele Pflegekräfte aus Osteuropa hierzulande fehlen. Eine Familie aus Wetzlar berichtet.

Von Manuela Jung
Weil es in Deutschland nicht genug Pflegekräfte gibt, setzen viele Angehörige auf Unterstützung aus dem Ausland. Die Corona-Krise bringt dieses System der häuslichen Pflege allmählich ins Wanken. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Weil es in Deutschland nicht genug Pflegekräfte gibt, setzen viele Angehörige auf Unterstützung aus dem Ausland. Die Corona-Krise bringt dieses System der häuslichen Pflege allmählich ins Wanken. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

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