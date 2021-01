Pflegende Angehörige brauchen Pausen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zur Zeit stehen Angehörige, die einen an Demenz erkrankten Menschen zu Hause pflegen, vor einer ganz besonderen Herausforderung. Sie benötigen deshalb noch mehr als sonst Entlastung. Pflegende, die sich unsicher sind, welche Entlastungsmöglichkeiten sie nutzen sollen, können sich an die Beratungsstelle Demenz der Diakonie Lahn Dill in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-9 01 30 oder per E-Mail an demenzberatung@diakonie-lahn-dill.de wenden. Wer sich über das Internet informieren möchte, findet ausführliche Tipps beim Zentrum für Qualität in der Pflege.

"Wenn die Hauptpflegeperson einer zunehmenden Belastung ausgesetzt ist, besteht die Gefahr, dass diese selbst erkrankt. Damit kann die vertraute Bezugsperson für den Menschen mit Demenz ausfallen und die häusliche Situation schwierig werden", erläutert Anette Stoll vom Bereich Soziale Dienste der Diakonie.

Freunde und Nachbarn zum Beispiel könnten helfen und den Einkauf zu erledigen und die Einkäufe vor der Haustür abstellen. Auch als Paar oder unter den Geschwistern die Betreuungszeiten stärker untereinander aufzuteilen, schaffe Zeit zum Ausruhen.

"Es kann auch hilfreich sein, die Unterstützung durch einen Pflegedienst zu nutzen", unterstreicht Stoll. Professionelle Demenzbesuchsdienste könnten ebenfalls eine Entlastung bringen.