Mittwoch, 24.06.2020 - 20:15
3 min
"Pflegepersonal der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar ist am Limit"
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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FÜRSPRECHER UND DIE AUSSAGEKRAFT
Patientenfürsprecher sollen Anregungen und Beschwerden der Patienten prüfen und deren Anliegen vertreten. Ihre Aufgaben sind im Hessischen Krankenhausgesetz festgeschrieben. Die Kliniken sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Ihr Amt ist ein Ehrenamt; gewählt werden sie vom Kreistag.
Wie aussagekräftig sind ihre Berichte für die tatsächliche Situation in den heimischen Kliniken und die Zufriedenheit der Patienten? Die Berichte sind nicht Ergebnis von repräsentativen Umfragen. So erklären die Fürsprecher immer wieder: Die meisten Patienten seien nur wenige Tage in den Kliniken. In dieser Zeit gebe es meist keinen Anlass für Beschwerden, beziehungsweise Patienten suchten nicht den Kontakt zu den Fürsprechern.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.06.2020 um 18:00 Uhr publiziert.