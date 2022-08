Pilgern zwischen Wetzlar und dem Kloster Altenburg

Arno Hammer ist auf vielen Pilgerwegen unterwegs. Foto: N. Küttner/ Bistum Limburg

WETZLAR/SOLMS - Entlang des Wanderwegs klebt Arno Hammer rote Sticker mit weißem "E" an Laternen, Straßenschilder und Ampeln. Er ist zweiter Vorsitzender des Vereins "Elisabethpfad" und für die Strecke Frankfurt bis Marburg zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Beschilderung des Pilgerwegs - nun von Wetzlar bis zum Kloster Altenberg.

Wanderschuhe und -rucksack, ein neongrünes Shirt und eine Kappe auf dem Kopf weisen auf sein Vorhaben hin. Ein Blick auf seinen Ohrring in Kreuzform und die Kette, an der ein Kreuz und eine Jakobsmuschel baumeln, verrät, dass Arno Hammer ein Pilger ist. Ein siebenzackiger Stern um seinem Hals steht für den Elisabethpfad.

Nach dem Tod der Mutter zum Pilger geworden

Aus der Wetzlarer Innenstadt heraus, verläuft der Pfad entlang einiger Schienen und einen Großteil entlang der Lahn. Man trifft Spaziergänger, Fahrradreisende und Jogger, alle grüßen nett. Auf dem Stoppelfeld hocken ein paar Raben, Graureiher fliegen über die Seerosen im ruhigen Fluss, der hin und wieder von Kanus durchzogen wird. Wenn Arno Hammer mit Pilgergruppen unterwegs ist, wird auf diesem Teil der Strecke geschwiegen. Vorher gibt es einen kleinen Impuls aus dem Leben von Elisabeth und dann darf eine Stunde lang nicht gesprochen werden. Erst am Etappenziel, dem Kloster Altenberg, sechs Kilometer von Wetzlar entfernt, dürfen die Teilnehmer sich über ihre Gedanken austauschen.

ELISABETHPFAD Das Ziel des Pilgerwegs quer durch Hessen ist die Elisabethkirche in Marburg, in der die Gebeine der Heiligen liegen. Elisabeth von Thüringen lebte 1207 bis 1231 und war die Ehefrau des thüringischen Landgrafen Ludwig. Nach seinem Tod verzichtete die Witwe allerdings auf fürstliche Ehren, Familie und Geld. Stattdessen ließ sie vor den Toren Marburgs ein Hospital bauen und widmete sich der Krankenpflege. Wie Franziskus von Assisi wollte Elisabeth in Nachfolge Jesu in Armut leben, verstarb allerdings bereits mit 24 Jahren. Der um die Jahrtausendwende von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eingerichteter Fernweg soll Pilger nicht nur physisch näher zur Elisabeth bringen, sondern auch spirituell. Neben dem Pfad von Frankfurt aus, kann man auch von Eisenach und Köln nach Marburg ihren Spuren folgen.

Angefangen hat die Liebe zu den Pilgerwegen für Arno Hammer 2007 auf dem Jakobsweg. Schon früher hat er mit dem Gedanken gespielt, sich auf den Weg zu machen, doch als seine Mutter starb, sagte Hammer zu seiner Frau: "Jetzt ist es Zeit." 800 Kilometer pilgerte er mit ihr den "Camino Francés", den französischen Jakobsweg, bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Doch die erste prägende Begegnung hatte Hammer noch vor seinem Flug zum Startpunkt: Er und seine Frau wollten sich vor ihrer Pilgerreise segnen lassen. Da das in ihrer Heimatgemeinde in Kirchvers nicht möglich war, reiste das Paar nach Marburg, wo ein Gottesdienst zur Eröffnung der Pilgersaison gefeiert wurde. Veranstaltet wurde er vom Verein "Elisabethpfad", in dem Hammer seitdem Mitglied ist und seit 2014 sogar zweiter Vorsitzender.

Zurück zur aktuellen Tour: Nach knapp einer Stunde erreicht Arno Hammer das Kloster Altenberg, dessen Trägerin die Königsberger Diakonie ist. In dieser evangelischen Einrichtung lebten Ordensmänner mit verschiedenen Konfessionen, erzählt Hammer. Auf dem Gelände stehe eine besondere Kirche, bestehend aus drei Räumen: eine Sommerkirche, ohne Heizung, eine Winterkirche, die beheizt werden kann, und dazwischen das Standesamt. In der Sommerkirche liegt die Heilige Gertrude begraben, die Tochter Elisabeths, die in diesem Kloster einmal Äbtissin war. Hier können Pilger einkehren, Pause machen und auch am Mittagsgebet teilnehmen. Ein kleiner Klostergarten und ein schöner Innenhof runden den Pilgerrastplatz ab.

Hammer fühlt sich inspiriert von der Barmherzigkeit der Heiligen. Er nimmt jedes Jahr Jakobspilger bei sich auf: "Wer fragt, bekommt ein Bett und auch was zu essen. Da lebe ich nach den Grundsätzen der Elisabeth." Sein Tipp fürs Pilgern, egal ob Jakobsweg oder Elisabethpfad: Hirschtalg. Die Creme hilft vorsorglich gegen Blasen beim Wandern und auch bei wunden Stellen, die durch Reibung entstehen. Außerdem empfiehlt Arno Hammer Wanderschuhe lieber ein bisschen zu groß als zu klein zu kaufen. "Pilgern ist Beten mit den Füßen. Und man muss sie ja nicht schon beim Beginn der Tour malträtieren", sagt er schmunzelnd.

Die Strecke zwischen Wetzlar und Kloster Altenberg lädt dazu ein, ganz stressfrei mal das Handy in der Tasche zu lassen, den roten Schildern mit weißem "E" zu folgen und vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit zu schweigen.