Pinguinklasse bastelt Karten und spendet an Ukrainehilfe

Die Schüler der Klasse 4a der Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar gestalten Gruß- und Glückwunschkarten. Mit dem Erlös helfen sie Menschen in der Ukraine. Foto: Christine Müller

WETZLAR - Die Schüler der Pinguinklasse 4a der Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar beschäftigt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland sehr. Für die Jungen und Mädchen war schnell klar: Sie möchten helfen und dafür etwas Besonderes auf die Beine stellen.

Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Christine Müller kamen sie auf die Idee, die geflüchteten Kinder und Erwachsenen zu unterstützen. Sie gestalteten eine Geburtstagskarte, die sie drucken ließen und verkauften sie an der Schule, in ihrer Freizeit und auch über ihre E-Mail-Adresse.

Bestellungen auch aus Spanien und Australien

Schon in den ersten zwei Wochen seien 500 Karten verkauft und gleichzeitig einige Spenden eingenommen worden, berichten die Schüler in einer Pressemitteilung.

Die Karten seien so gut angekommen, dass es weltweit Bestellungen gegeben habe, zum Beispiel aus Spanien und Australien. Die Jungen und Mädchen hatten die Aufgaben rund um die Aktion unter sich verteilt. Sie haben Flyer erstellt, Listen geschrieben, Karten in der Nachbarschaft verkauft, Bestellungen verpackt, Spendenschecks gezeichnet, Geld gezählt und eine Pressemitteilung geschrieben.

Die ersten eingenommenen 1000 Euro wurden aufgeteilt. Jeweils 500 Euro spendete die Klasse an den schuleigenen Hilfsfonds "Ukraine" zugunsten der ukrainischen Familien an der Schule sowie an die Aktion "Deutschland hilft". Denn sie wollten sowohl den Menschen in dem kriegsgeplagten Land als auch jenen Kindern helfen, die sie selber kennen.

Die Spendenübergabe fand mit Schulleiterin Astrid Kalantzis statt, die das Projekt unterstützte und den Spendenscheck entgegennahm.

Einige Karten sind noch vorhanden. Weitere Informationen rund um das Projekt gibt es per E-Mail an die Adresse pinguinklasse4a@yahoo.com.