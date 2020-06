2 min

Pläne für das Parkhaus Goethestraße werden offengelegt

Am 15. Juni startet die Offenlegung des Bebauungsplans für das Parkhaus Goethestraße. 215 Stellplätze auf vier Ebenen sollen auf der Marienwiese in der oberen Altstadt von Wetzlar entstehen. Das Vorhaben ist in der Bevölkerung umstritten.