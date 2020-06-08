Montag,
08.06.2020 - 19:45
2 min
Pläne für das Parkhaus Goethestraße werden offengelegt
Am 15. Juni startet die Offenlegung des Bebauungsplans für das Parkhaus Goethestraße. 215 Stellplätze auf vier Ebenen sollen auf der Marienwiese in der oberen Altstadt von Wetzlar entstehen. Das Vorhaben ist in der Bevölkerung umstritten.
Auf der Marienwiese in der oberen Altstadt soll nächstes Jahr mit dem Bau des Parkhauses gestartet werden. Foto: Pascal Reeber
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