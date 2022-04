Pläne für Lahnsteg Naunheim hängen nun aus

Jetzt teilen:

WETZLAR-NAUNHEIM - Der Naunheimer Lahnsteg hat nur noch eine kurze Lebens- und Nutzungsdauer. Er muss bald ersetzt werden. Der Magistrat der Stadt Wetzlar hat dem Ortsbeirat Naunheim nun vier mögliche bauliche Varianten für ein Ersatzbauwerk vorgestellt.

Die Pläne hängen derzeit im Schaukasten am Stadtteilbüro aus und werden in vergrößerter Form zu mehreren Terminen in der Kulturhalle in Naunheim (unterer Eingang), Schulstraße, einzusehen sein. Der Ortsbeirat möchte damit Interessierten die Gelegenheit geben, sich über die verschiedenen Varianten zu informieren und ihre Eindrücke dem Ortsbeirat mitzuteilen, sodass diese Rückmeldungen in die Beratung und Beschlussfassung des Ortsbeirats in dessen Sitzung am Montag, 2. Mai, einfließen können.

Folgende Termine sind für die Präsentation vorgesehen: Samstag, 23. April, von 9 bis 11 Uhr, Montag, 25. April, Donnerstag, 28. April und Montag, 2. Mai, jeweils von 17 bis 19 Uhr.