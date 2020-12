Planen für die lebendige Stadt nach der Pandemie

Selbst mit Abstand und Maske sind Veranstaltungen in diesem Jahr selten machbar. Das Stadtmarketing musste wegen der Coronapandemie alle Events absagen. Archivfoto: Christian Keller

WETZLAR - Kein Weihnachtsflair, kein Brückenfest, kein Gallusmarkt: Alle Veranstaltungen des Stadt-Marketings Wetzlar mussten 2020 coronabedingt abgesagt werden - so die ernüchternde Bilanz des Geschäftsführers Rainer Dietrich.

"Wir haben immer wieder gehofft und dementsprechend die Veranstaltungen so vorbereitet, dass sie hätten stattfinden können. Leider war uns dies durch die jeweils aktuelle Situation und die Vorgaben der Landesregierung nicht möglich. Dies bedeutete, dass wir für alle Veranstaltungen die normalen Planungs- und Vorbereitungskosten hatten, denen aber leider keine Einnahmen gegenüberstanden", so Dietrich. Die eingesparten Gelder habe man in Aktionen wie das Sommerkino im Rosengärtchen, Live-Musikgruppen in den Fußgängerzonen, Imagewerbung für die "Goethe- und Optikstadt" sowie in "Wetzlar bietet mehr" - eine Gutscheinaktion für Touristen und Besucher - gesteckt.

Sommergarten bot

etwas Abwechslung

"Zusätzlich konnten wir den Sommergarten in der Colchesteranlage realisieren, der zum einen ein wenig Veranstaltungsflair in die Stadt gebracht und zum anderen unserem langjährigen Partner, dem Schaustellerbetrieb van Elkan, ein wenig durch das Jahr geholfen hat", so Dietrich.

VORSTAND Zweimal verlegt werden musste die Jahreshauptversammlung des Stadt-Marketings, die schließlich online mit über 40 Mitgliedern stattfand. Hierbei wurde Jan Freidank als Vorsitzender wiedergewählt, Bürgermeister Andreas Viertelhausen ist stellvertretender Vorsitzender. Schatzmeister ist weiter Stephan Hofmann (Sparkasse Wetzlar). Die Beisitzer sind: Finanzwirtschaft: Thomas Cornelius (VoBa Mittelhessen), Handwerk: Andreas Groß (Huttel & Groß), Industrie: Thomas Pelizaeus (Bosch Thermotechnik), Ralf Niggemann (Wetzlar Network), Kultur: Miguel Marcos-Navas (Wetzlarer Festspiele), Tourismus: Claus Röming (Stadthalle Wetzlar), Medien: Holger Hadeler (Wetzlarer Neue Zeitung), Sport: Wendelin Müller (Sportamt Stadt Wetzlar), Langgasse: Ute Tiedemann-Johannes (Allianz Versicherung), Bahnhofstraße: Sebastian Bonrath (Firma Helm), Altstadt: Moritz Neumann (Neumann's), Christoph Schäfer als Vorsitzender der IG Altstadt, Forum: Maximilian Schlier (Centermanager), Ikea: Detlef Boje als Storemanager, Kirchen: Björn Heymer. (red)

Gemeinsam mit der Stadt Wetzlar sei es im Frühjahr kurzfristig gelungen, flexible Lösungen zur Erweiterung der Gastroflächen im Außenbereich zu finden sowie die Erhebung von

Gestattungskosten abzuwenden. Auch habe man den "Corona-Newsletter" eingeführt, der inzwischen 40 Mal über die neuesten Veränderungen informierte.

"Wegfall des Weihnachtsflairs

hat uns hart getroffen"

"Der Ausfall des Wetzlarer Weihnachtsflairs mit all seinen Aktionen hat uns alle gemeinsam hart getroffen. Keine Weihnachtsfdörfer, keine Musik, keine weihnachtliche Atmosphäre, kein Glühwein, keine Eisbahn", berichtet Dietrich. Mit Unterstützung der Sparkasse Wetzlar, Bosch Thermotechnik und der enwag habe man aber das Sterntaler-Gewinnspiel mit Einkaufsgutscheingewinnen in Höhe von 15 000 Euro sowie den Schaufensterwettbewerb veranstaltet. Auch sei die Illuminierungsaktion von markanten Gebäuden durch CB Akustik mit der Veranstaltungsagentur BBP ein Erfolg gewesen. Die Wiederholung musste wegen des Lockdowns abgesagt werden, werde aber in das Weihnachtsflair 2021 integriert.

Je nach Entwicklung der Pandemie plane man in Wetzlar für 2021: Ende April oder im Juni soll der Autosalon stattfinden, das Weinfest soll vom 23. bis 25. Juli, "Live am Domplatz" an sechs Terminen zwischen 5. August und 9. September folgen. Brückenfest und Brückenlauf ist für 3. bis 5. September mit verkaufsoffenem Sonntag geplant, der Gallusmarkt vom 14. bis 17. Oktober, ebenfalls mit verkaufsoffenem Sonntag. Das Weihnachtsflair soll ab 26. November eröffnen - so Corona will. Dietrich: "Wir erleben zurzeit, wie sich das gesellschaftliche Leben verändert und wie wichtig der Dreiklang aus stationärem Handel, Gastronomie und Veranstaltungen für lebendige, urbane Städte ist. Unsere Aufgabe ist es, daran zu arbeiten, dass dies auch nach der Pandemie so bleibt. Und dies können wir nur gemeinsam schaffen."