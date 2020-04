Planen statt Hamstern

So könnte ein bedarfsgerechter Vorrat eines Haushaltes aussehen. Foto: Iris Gotthardt

WETZLAR (igo). Covid-19 beeinflusst die täglichen Gewohnheiten aller. Viele Fragen drängen sich auf: Wann sollte ich einkaufen? Wie sollte ich einkaufen? Was und wie viel sollte ich kaufen? Kathrin Fuchs, leitende Beraterin der Wetzlarer Verbraucherzentrale, gibt Ratschläge.

Bei normalem Einkaufsverhalten wird es zu keiner Lebensmittelknappheit kommen, versichern die Behörden und Geschäfte immer wieder. Dennoch sind viele Menschen verunsichert und decken sich mit unnötigen Lebensmittelvorräten eingedeckt. "Ironischerweise führen genau diese Hamsterkäufe zu der befürchteten vorübergehenden Lebensmittelknappheit. Sie sollten daher in jedem Fall vermieden werden", betont Kathrin Fuchs. Nur so verhält man sich schon beim Einkauf solidarisch. Denn nicht jeder hat die Zeit, das Geld oder die Transportmöglichkeiten, sich einen größeren Vorrat bestimmter Produkte anzulegen. "Bedarfsgerechtes Einkaufen" ist das Stichwort - also nur die Produkte kaufen, die man wirklich braucht. Die Verbraucherzentrale Wetzlar hat einige Tipps zur Orientierung zusammengestellt.

Speiseplan und Einkaufsliste

Ein Speiseplan für die ganze Woche kann helfen, nur das zu kaufen, was wirklich Sinn macht. Essgewohnheiten und geschmackliche Vorlieben der Haushaltsmitglieder sollten berücksichtigt werden.

DEN VORRAT RICHTIG PFLEGEN Wichtige Maßnahmen zur Vorratspflege sind: Die Lebensmittel kühl und trocken lagern. Den Vorrat vor Schädlingen schützenEmpfohlen wird eine Aufbewahrung in dichten Behältern aus Glas oder Kunststoff. Verpackungen sollte man regelmäßig auf Beschädigungen hin prüfen. Gleiche Produkte hintereinander stellen. Das Produkt mit der längsten Haltbarkeit immer nach hinten, das mit der kürzesten Haltbarkeit nach vorne stellen. Auch selbst eingemachte oder eingefrorene Lebensmittel mit Bezeichnung, Menge und Datum versehen. Die Mindesthaltbarkeitsdaten regelmäßig kontrollieren und die Produkte vor ihrem Ablauf rechtzeitig (nach dem Prinzip first-in-first-out) verwenden. Denn ein Vorrat ist nur dann sinnvoll, wenn er auch regelmäßig genutzt wird. Ein hilfreicher Tipp: Auch ein Produkt mit einem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum muss nicht gleich entsorgt werden. Der Verbraucher sollte sich auf seine Sinne verlassen: nach dem Motto "schauen, riechen, schmecken" die Ware zu begutachten. Dabei sollte man mit gekühlter Ware kritischer umgehen als mit trockenen Lebensmitteln. Die Verbraucherzentrale hat einen Flyer als Anleitung entwickelt, abzurufen unter www.dhb-netzwerkhaushalt-hessen.de/. Die entnommenen Vorräte sollten immer wieder durch neue Vorräte ersetzt und somit der Vorrat regelmäßig aufgefrischt werden. Ein Vorratsplan kann helfen, den Überblick über die Vorräte zu behalten. Diesen dann stets konsequent ergänzen bzw. entnommene Lebensmittel ausstreichen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die richtigen Mengen zu kalkulieren. Da viele im Homeoffice arbeiten und überwiegend zu Hause essen, macht es durchaus Sinn, auf übliche Kaufrationen einen Aufschlag zu kalkulieren. Den Anfang jeder Einkaufsliste macht eine Sichtung der vorhandenen Lebensmittel. Was habe ich überhaupt und wie lange ist es noch haltbar, ist dabei die wichtigste Frage. Ein Blick auf den Inhalt des Kühlschranks, der Tiefkühltruhe sowie des Kellers bzw. der Speisekammer kann da hilfreich sein. Auch eine sortierte Einkaufsliste spart Zeit und minimiert das Risiko der Ansteckung. Dann muss man nicht etliche Male hin- und her laufen, weil etwas vergessen wurde. Dafür sollten die Lebensmittel nach Produktsparte gruppiert und bestenfalls in der Reihenfolge auf dem Weg durch den Supermarkt angeordnet werden.

Ebenso sinnvoll ist es, gleich nach dem Verstauen des Einkaufes die nächste Liste - per App oder klassisch auf dem Küchenzettel - anzufangen. So kann spontan notieren, was fehlt, und beim nächsten Einkauf geht nichts vergessen.

Bedarfsgerechter Vorrat

Nach wie vor Sinn macht das Anlegen eines Haushaltsvorrats an Lebensmitteln. "Persönliche Versorgungssicherheit in Krisenzeiten, das muss nicht nur durch eine Pandemie wie Covid-19 bedingt sein, sondern kann auch schon ein längerer Stromausfall oder das witterungsbedingte Abgeschnittensein von der Lebensmittelversorgung für einige Tage sein", sagt Verbraucherberaterin Kathrin Fuchs. Empfohlen wird ein möglicher Versorgungszeitraum von zehn Tagen für den Haushalt.

Wer eingekauft hat, sollte den Vorrat auch richtig einlagern und regelmäßig kontrollieren. Dies verhindert dessen Verderb und schützt vor einem "bösen Erwachen".

Weniger ist mehr

Eine Besinnung auf die regionale Küche, saisonales Einkaufen, aber auch das Gärtnern im Gemüsebeet oder Haltbarmachen von Lebensmitteln in Eigenregie vermeiden überflüssige Transportketten und sind nur einige Beispiele für Trends im Umgang mit Essen.

Um das Essen dann möglichst effektiv zu verwerten und Reste sinnvoll weiterzuverarbeiten ist schließlich, neben einer sinnvollen Planung beim Einkauf, auch die Kreativität und Recherche jedes Einzelnen gefragt.

Meiden Sie Stoßzeiten

Die obligatorischen Einkaufssamstage und üblichen Stoßzeiten zu meiden, macht momentan noch mehr Sinn als ohnehin schon.

Lieber legt man den notwendigen Einkauf auf einen Wochentag und zieht frühmorgens, am frühen Nachmittag oder späten Abend los. Flexibel sein und Menschenansammlungen meiden, ist die Devise.

Verhalten im Supermarkt

Wichtig vorab: Jeder, der sich krank fühlt, sollte unbedingt zu Hause bleiben. In diesem Fall bestellt man sich lieber etwas zu essen oder bittet Familie und Freunde um einen Einkauf.

Oberstes Gebot im Markt selbst ist Abstand halten - mindestens 1,5 Meter - sowie die bekannten Verhaltensregeln und so wenig Anfassen wie möglich. Neben Einweghandschuhen und Mundschutz erfüllt der Gebrauch des Desinfektionsmittel aus der Handtasche seinen Zweck. Viele Supermärkte bieten zusätzlich Online-Bestellungen an.

Wer selbst einkaufen geht, will momentan die Zeit im Supermarkt so kurz wie möglich halten. Die Planung des Einkaufs ist dabei von besonderer Bedeutung.