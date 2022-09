Platz 1 von 142: Wetzlarer gewinnt Azubi-Quiz der VRM

Glücklicher Sieger: Onur Can Keser aus Wetzlar gewinnt das Azubi-Quiz der VRM. Foto: Onur Can Keser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Je unverhoffter der Erfolg kommt, desto größer ist bekanntermaßen die Freude. Onur Can Keser, Auszubildender bei der vR Production (Duktus) GmbH in Wetzlar, hat sich gegen 141 Azubis durchgesetzt und das VRM-Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit" in diesem Jahr gewonnen.

Bei dem Projekt bekommen Auszubildende ein Jahr lang von ihrem Betrieb die Zeitung spendiert - im Gegenzug müssen sie in monatlichen Tests ihr Wissen über das Tagesgeschehen aus Politik, Wirtschaft und lokalen Ereignissen unter Beweis stellen.

"Ehrlich gesagt konnte ich überhaupt nicht einschätzen, wie ich abgeschnitten habe", gibt Keser zu. Als er von seiner Ausbilderin Julia Hastrich vor rund zwei Wochen über den Sieg informiert wird, ist er gerade auf dem Rückweg von seinem Urlaub aus den Niederlanden. "Das war dann natürlich ein schöner Abschluss", scherzt der 23-Jährige, der in Wetzlar lebt und auch in der Domstadt geboren wurde.

Durch das VRM-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ bekommen Auszubildende über ihren Betrieb ein Jahr lang kostenlos die Tageszeitung zur Verfügung gestellt. (Symbolfoto: Gina Sanders)

Insgesamt 144 Fragen mussten von den Quiz-Teilnehmern aus dem Verbreitungsgebiet dieses Zeitungsverlages in Hessen und Rheinland-Pfalz beantwortet werden - also jeweils zwölf pro Monat. Die Antwort auf die jeweilige Frage muss dabei innerhalb von 30 Sekunden über eine Online-Plattform erfolgen.

Bei seinem Lieblingsthema, der internationalen Politik, die Keser "brennend interessiert", habe er so gut wie jede Frage gewusst, berichtet der Wetzlarer selbstbewusst. Größere Schwierigkeiten habe er derweil bei den Fragen rund um die lokalen Inhalte gehabt.

Gemeinsam mit zwei weiteren Azubi-Kollegen, die ebenfalls am Quiz teilgenommen haben, unterhielt er sich in der wöchentlichen "Azubi-Stunde" über die wichtigsten Inhalte der Zeitung. In den vergangenen Monaten sei alles rund um den Ukraine-Krieg dabei das dominante Thema gewesen.

Von den insgesamt 144 gestellten Fragen hat Keser 126 richtig beantwortet und war damit erfolgreicher als jeder andere Teilnehmer. Neben einem Badehandtuch der VRM gibt es als Belohnung einen Wunschgutschein in Höhe von 100 Euro, der in einem von rund 5000 teilnehmenden Online-Shops eingelöst werden kann.

"So eine Finanzspritze tut als Azubi natürlich immer gut. Mal schauen, wofür ich den Gutschein verwenden werde", sagt Keser, der aber zumindest schon eine klare Tendenz hat. "Da ich gerade in meine eigene Wohnung ziehe, wird es wahrscheinlich irgendetwas in diese Richtung sein." Das bekannte schwedische Möbelhaus mit den vier Buchstaben sei laut Keser auch unter den teilnehmenden Online-Shops vertreten.

Nun stehen für ihn im nächsten Jahr erst einmal die Abschlussprüfungen an, bei denen er einen ähnlichen Erfolg erzielen will. Anschließend hofft er, beim Anbieter für Rohrsysteme aus duktilem Guss in Wetzlar bleiben zu können. "Ich bin ein Wetzlarer Kind von Stunde eins an", betont Keser, der sich gut vorstellen kann, auch in Zukunft in Mittelhessen zu bleiben.

Lesen Sie auch: Lahn-Dill-Kreis weist Schüler-Kritik zurück

Und wer weiß: Vielleicht hilft bei den anstehenden Vertragsgesprächen ja vielleicht sogar sein überraschender Erfolg beim Azubi-Quiz, mit dem der 23-Jährige überhaupt nicht gerechnet hat.