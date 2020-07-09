Donnerstag, 09.07.2020 - 19:15
4 min
Plexiglas in Bussen wird Corona überdauern
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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LAND BEZUSCHUSST
Das Land fördert den Einbau von Trennscheiben in Bussen. Dafür stehen nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes insgesamt drei Millionen Euro bereit. Gefördert wird rückwirkend ab dem 11. März. Es kommen also auch Unternehmen in den Genuss der Förderung, die sehr früh schon Trennscheiben eingebaut haben.
Gefördert werden Trennscheiben sowie deren Einbau in Busse des regionalen und lokalen Linienverkehrs in den Gebieten der drei hessischen Verkehrsverbünde. (red)
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