Lokales

Wetzlar

plus
Donnerstag, 09.07.2020 - 19:15
4 min

Plexiglas wird in Bussen Corona überdauern

Bei vielen Busunternehmen in Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis läuft die Nachrüstung der Fahrzeuge mit Spuckschutz. Was das für Fahrkartenverkauf und Kontrollen bedeutet.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
40 Fahrzeuge rüsten die Wetzlarer Verkehrsbetriebe mit einem festen Spuckschutz nach. Das freut nicht nur Fahrer Sadik Ferizaj, den die Plexiglasscheibe vor Tröpfcheninfektionen bewahrt. Auch Geschäftsführer Manfred Thielmann (Mitte) und Oberbürgermeister Manfred Wagner sind froh, dass im ÖPNV ein Stück Normalität zurückkehrt und der Fahrscheinverkauf wieder anlaufen kann. Schließlich helfen die Einnahmen, das Angebot zu erhalten. Foto: Pascal Reeber

40 Fahrzeuge rüsten die Wetzlarer Verkehrsbetriebe mit einem festen Spuckschutz nach. Das freut nicht nur Fahrer Sadik Ferizaj, den die Plexiglasscheibe vor Tröpfcheninfektionen bewahrt. Auch Geschäftsführer Manfred Thielmann (Mitte) und Oberbürgermeister Manfred Wagner sind froh, dass im ÖPNV ein Stück Normalität zurückkehrt und der Fahrscheinverkauf wieder anlaufen kann. Schließlich helfen die Einnahmen, das Angebot zu erhalten. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IHJxkOHvNgVREuplOToTS0qTIlLzShMPOcp3DtqzIlp2Abq3IhMTIhYPOcovOxMJ4toJIcp3EyovOPqKAmMJ4tnJ4tI2I0rzkupvO1ozDtnJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVUAwnZB8qUcyovOhqJ4tqUWuoaAjLKWyoaEyVSAwnTIcLzIhVTS1plODoTI4nJqfLKZtMTyyVRMunUWypvO2o3VtraHtMTywnUEyoFOYo250LJg0VT1cqPOxMJ4tEzSbpzsQcUA0MJ4tqJ5xVTIcozIlVRAipz9hLF1WozMyn3Eco24hVREuplOvMJEyqKEyqPOuqJAbBvOSplOxLKWzVUqcMJEypvO2o3WhMFOynJ5aMKA0nJIaMJ4tq2IlMTIhYPOxnJHtEzSbpzIlVUMypzguqJMyovOTLJuln2SlqTIhYvOIozD6VREcMFOYo250pz9foTIhVTkuqJMyovO3nJIxMKVtLJ4h
EKZtn2IbpaDtLJkmolOBo3WgLJkcqZBxqPOcovOxMJ4tj7MzMzIhqTkcL2uyovOJMKWeMJulVUc1pfB8L2ffVTIcovOeoTIcozImVSA0j7kwnlOdMJEyozMuoTkmYvOPqKAmMFO1ozDtDzSbozIhVUAcozDtofBxoJkcL2ttoz9wnPOcoJ1ypvOxMKI0oTywnPOfMJIlMKVtLJkmVUAioaA0YPOQo3WiozRtq2yln3DtozSwnP4tEKZtq2IlMTHtqzIloKI0oTywnPOXLJulMFOxLKIypz4fVTWcplOxLKZtIz9lYHAipz9hLF1BnKMyLKHtLzIcVTEyovOTLJulM2SmqUcunTkyovOypaWynJAbqPOmMJxfVUAuM3DtF2ylLFOZLJ1jMFjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWcovOxMKVtIzIln2IbpaAaMKAyoTkmL2uuMaDtGTSbov1RnJkfYIqynJjtXSMZESpcYvOKMJ5hVTEuplQQiTWypzuuqKO0VUOup3AcMKW0YPOGqTywnUqipaDtFT9gMJ9zMzywMF1HpzIhMP4tIJ5xVTEuplObLKDtEz9fM2IhYt==
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY2glnKEcnl1uov1lqKOjnJqypv1zLJulq2Icp2HgnJ0gq2I0rzkupzIlYJW1p3MypzgynUWsZwR5ZwV4ZmpvCxglnKEcnlOuovOlqKOjnJqypvOTLJulq2Icp2HtnJ0tI2I0rzkupzIlVRW1p3MypzgynUV8Y2R+CP9cCt==
LAND BEZUSCHUSST

Das Land fördert den Einbau von Trennscheiben in Bussen. Dafür stehen nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes insgesamt drei Millionen Euro bereit. Gefördert wird rückwirkend ab dem 11. März. Es kommen also auch Unternehmen in den Genuss der Förderung, die sehr früh schon Trennscheiben eingebaut haben.

Gefördert werden Trennscheiben sowie deren Einbau in Busse des regionalen und lokalen Linienverkehrs in den Gebieten der drei hessischen Verkehrsverbünde. (red)

FJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVTuuozEyoUDtMTyyVSMZESptoJy0VTEyovOPqKA1oaEypz5ynT1yovOPpaI0qT8gIzIlqUYQcTqyVTS1pl4tETyyVSMZESptLzImqTIfoUDtLzIcVTEyovOIoaEypz5ynT1yovOvMKA0nJ1gqTHtIzIln2IbpzHfVTEcMFOIoaEypz5ynT1yovOypzuuoUEyovOUMJkxVTEuMfB8pv4tIzIlqUWuM2kcL2ttMzImqTqyoTIaqPOcp3DtraIxMJ0fVTEup3ZtMTyyVRW1p3IhqTIlozIboJIhVTEuplOUMJkxVTS1plOxMJ0tITywn2I0qzIln2S1MvOvMJuuoUEyovOxj7klMzIhVUIhMPOxnJImMFOGqJ1gMFOuqJLtMTyyVScunTk1ozqyovOxMKVtIxkRIlOuozqypzIwnT5yqPO3MKWxMJ4hVRoQiUVtMTyyVRW1p3IhqTIlozIboJIhVUAcL2uypz4tMTyyVRIcoz5unT1yovOuqKZtMTIgVSEcL2gyqUMypzguqJLtnJulMFOZnKS1nJEcqZBxqPjtq2IcoPOxnJHtDKImM2kynJAbp3cunTk1ozqyovOypaA0VT5uL2u0pfBxM2kcL2ttMKWzo2kaMJ4h
DJkmVT51ovOcovOTo2kaMFOxMKVtHTShMTIgnJHtMTIlVRMlo250MJyhp3EcMJptMTIlVRW1p3AyVTqyp2AboT9mp2IhVUIhMPOxLJ1cqPOxMKVtEzSbpzgupaEyoaMypzguqJLtMJyhM2ImqTIfoUDtq3IlMTHfVTWlLJAbVTEyovOPqKAznKWgMJ4tMTyyp2HtGTykqJyxnKGQcUDtq2IaYvNvI2ylVTuuLzIhVTSfoTIcovOcoFOOpUWcoPO1ozDtGJScVUW1ozDtAGNjYwNjZPOSqKWiVSAiozEypzSvp2AboZBxM2HtLKImM2I6LJufqPVfVUMypzEyqKEfnJAbqPOZLJ1jMF4tH28tnTSvMFOgLJ4tMTIhVRW1p3IhqTIlozIboJIhVTybpzHtGTykqJyxnKGQcUDtM2ImnJAbMKW0Yt==
JaImj6E0rzkcL2ttM2I0pz9zMzIhVTuuqPOxnJHtDaImqJ50MKWhMJugMJ4toTS1qPOZLJ1jMFOxMKVtI2IaMzSfoPOxMKVtE2IfMJqyozuynKEmqzIln2IbpzHfVTEcMFOzj7klVUMcMJkyVRMcpz1yovOynJ4traqynKEyplOGqTShMTWynJ4tp2IcMJ4hVREuLzIcVTqynUDtMKZtqJ0tEzSbpaEyovO6qJ0tH2AbqJkmL2u3nJ1gMJ4fVUIgVRS1p2Mfj7kaMFO2o24tF2IaMJkwoUIvplOiMTIlVSMypzIcozIhYvOPqKA1oaEypz5ynT1yovjtMTyyVTIcovOFMJymMJYQiUWiVUIhqTIlnTSfqTIhYPOmpZB8paEyovOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTucMKVtoz9wnPOuovOynJ5ypvOxpzy0qTIhVSA0MJkfMF4=
EJyhVUAioTAbMKZtIJ50MKWhMJugMJ4tM2yvqPOyplOcovOKMKE6oTSlBvOxnJHtEzyloJRtE2ygoJkypv4tE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtGJShMaWyMPOHnTyyoT1uoz4tq2yfoPOhnJAbqPOmpTIeqJkcMKWyovjtq2yyVTEcMFOPnJkuoabtLJ0tEJ5xMFOxMKZtFzSbpzImVTS1p3AcMJu0YvOnqJ1uoPOhnJAbqPOeoTSlVTymqPjto2VtMJyhMFO6q2IcqTHtD29lo25uYIqyoTkyVTgioJ10YvORLKAmVTEcMFOSnJ5vqpBsMJ4tLKImVTEypvOypaA0MJ4tI2IfoTHtLJWypvO6qFOeo21jMJ5mnJIlMJ4tp2yhMPjtp2yynUDtITucMJkgLJ5hVT5cL2u0YvNvHT9mnKEcqvOcp3DfVTEup3Ztp2ywnPN0ZPODpz96MJ50VTEypvOYqJ5xMJ4fVTEypzIhVSWynKAyovOuqKAzLJkfMJ4toKImp3EyovjtMfB8pvOynJ5yovOUqKEmL2uynJ4tMJ50p2AbnJIxMJ4tnTSvMJ4vYPOmL2ucoTEypvOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVhVREuplO2MKWmqTIbMFOgLJ4tLJkmVTqlo8BsMKZtIzIlqUWuqJIhVTEypvOYqJ5xp2AbLJM0YvOAnKE0oTIlq2IcoTHtoZBxqJM0VTEypvOFMJymMJWyqUWcMJVtq2yyMTIlVTShYPOgnKDtFUyanJIhMJ1uj59hLJugMJ4tqJ5xVT51pvObLJkvVTS1p2qyoTSmqTI0MJ4tDaImp2IhYvOOLzIlVTygoJIlnTyhYt==
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzMzAGp0ZQxlYGLmLzHgAQSwZF04ZQx1YJIzAwZ0MQN3ZTL2LlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
JaqynKEyplOGqTShMTWynJ4tMTImVSIhqTIlozIboJIhpmbtMTIlVSA0LJE0LaImqzIln2Ibpv4tI2yyVTyhVTEyovOPqKAmMJ4tMTIlVSMZESptoZBxqJM0VTS1L2ttnTyypvOxnJHtGzSwnUYQiUA0qJ5aVT1cqPODoTI4nJqfLKAmL2uynJWyovNgVTyhp2qyp2SgqPN0ZPOPqKAmMFOypzuuoUEyovOGpUIwn3AwnUI0rvjtraHtBQHtHUWirzIhqPOcp3DtMTIlVRIcozWuqFOuLzqyp2AboT9mp2IhYPOmLJq0VSEbnJIfoJShov4tHaIhMPN3ZP4jZQNtEKIlolOaMJWyVT1uovOxLJoQiUVtLKImYPOypzuuoUEyVUMioFOZLJ5xVQV2YwNjZPOSqKWiVSc1p2AbqKAmYvOOqJAbVTEypvOQnKE5YHW1plOcp3DtozSwnTqypfB8p3EyqPO3o3WxMJ4hVRoQiUVtG2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1uozMlMJDtI2SaozIlVPuGHRDcVTIcozHtVaAcoz52o2kfMFOWoaMyp3EcqTyiovVfVUAwnTkcMpBsoTywnPOvnJI0MFOxnJHtH2AbMJyvMFOuqJAbVSAwnUI0rvOaMJqyovOuozEypzHtF3WuozgbMJy0MJ4tq2yyVTEcMFOUpzyjpTHhVPWKnKVtLaWuqJAbMJ4tMTSmVRMunUWjMKWmo25uoPjtMTSbMKVtnKA0VTEcMKAypvOGL2u1qUbtp2IbpvO3nJAbqTyaYvV=
IJ5xVUAiVUAioTjtMTIlVSAjqJAep2AbqKE6VTyhVTEyovOGqTSxqTW1p3AyovOxLKIypzuuMaDtLzkynJWyov4tVxImVTqcLaDtnzRtozywnUDtoaIlVRAipz9hLF4tITIcoUqynKAyVTgioJ10VUc1VSAjqJAeLKE0LJAeMJ4tLKIzVRMunUWypvVfVUAuM3DtITucMJkgLJ5hYvORLFOeo21gqPOxLKZtHTkyrTyaoTSmVTSfplOGL2u1qUbtM2IfMJqyov4=
DKIwnPOxnJHtIxkRIl1PqKAmMFOmnJ5xVT1cqUEfMKW3MJyfMFO6qJ0tE3Wij590MJyfVT5uL2uaMKYQiUA0MKDfVUquplOhnJAbqPOcoJ1ypvOynJ5zLJAbVUqupv4tGTSgpTHtq2Icj58tqz9hVRW1p3IhqTIlozIboJIlovjtMTyyVTybpzHtEzSbpacyqJqyVT5uL2ttGpB8ozAbMJ4to2EypvOGqUI0qTqupaDtMzSbpzIhVT11p3A0MJ4fVTEuoJy0VTEypvOVMKWmqTIfoTIlVTEipaDtMTyyVSElMJ5hp2AbMJyvMJ4toJ9hqTyypaEyYvNvIzyyoTHtIJ50MKWhMJugMJ4tnTSvMJ4tMTyyVRuypaA0MJkfMKWfj7MmqJ5aVTqyq8BxnTk0YPO3MJyfVUAcMFOxLJ5hVTWynJ0tIZBpIvOuqJLtMTIlVUAcL2uypzIhVSAynKEyVUAcozDvYPOypzgfj6ElqPOJGREKYH1cqTSlLzIcqTIlnJ4tH2ygo25yVRMlnJIxpzywnP4tDzIcVTShMTIlMJ4fVUMipvOuoTkyoFQQcTk0MKWyovOTLJulrzI1M2IhYPObj6E0qTIhVTcyq2IcoUZtnJ5xnKMcMUIyoTkyVRmQgaA1ozqyovOaMJMypaEcM3Dtq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4tYFOgnKDtMTIgVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVScynKEvMJEupzLhVRS1L2ttGTSgpTHtqJ5xVRMlnJIxpzywnPOaMJuyovOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTyyVSElMJ5hp2AbMJyvMJ4tMTS1MKWbLJM0VTyhVTEyovOPqKAmMJ4tLzkynJWyov4tFJ4tMTIlVR1iLzyfnKGQcUEmrzIhqUWuoTHtnJ4tI2I0rzkupvO3j7klMTIhVTEcMFO0pzShp3OupzIhqTIhVRSvqUWyoz51ozqyovO2o24tMTIhVR1cqTSlLzIcqTIlovOao3I0nJIlqP4tVxImVTymqPOyLzIhVT5cL2u0VT51pvOQo3WiozRvYPOmLJq0VRkuoKOyYt==
GJy0VRIcozWuqFOxMKVtH2AbMJyvMJ4tq2IlMTIhVTyhVTEyovOPqKAmMJ4tq2yyMTIlVTEcMFOTpz9hqTIcoaA0nJIaMFOaMpB2MzMhMKDtqJ5xVRMunUWeLKW0MJ4tqzIln2S1MaDhVRoQiUVtMJyhnJqyVR51qUcypvOeo21gqPOxLKZtqJ5aMJkyM2IhYvNvDJ0tGTIcqUcjoTS0rvOeo21gqPOyplO2o3VfVTEup3ZtEzSbpzsQcUA0MFOmolOfLJ5aMFO3LKW0MJ4fVTWcplOynJ4tDaImVT9bozHtIUWyoz5mL2uynJWyVTgioJ10YPOxLJ1cqPOmnJHtMT9lqPObnJ50MJ4tMJyhp3EynJqyovOej7MhozIhVUIhMPOeMJyhMFOTLJuln2SlqTHtn2S1MzIhVT3QiUAmMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtITucMJkgLJ5hYvORLKZtnKA0VTWuoTDtqz9lLzIcYPOgnKDtDJWmL2ufqKAmVTEypvOIoKYQiUA0qJ5aVUqcpzDtLJVtMTIgVQVjYvOXqJkcVUqcMJEypvOeo250pz9foTyypaDfVTiQiT5xnJq0VTEypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOuov4tDKIwnPOxnJHtIxkRIlO3nKWxVTEcMFOYo250pz9foTIhVUqcMJEypvOuqJMhMJugMJ4hVSAcMFO3LKWyovOuqKAaMKAyqUc0YPOmo2kuozqyVTEypvOTLJulp2AbMJyhn2S1MvOcoFOPqKZtozywnUDtopB2M2kcL2ttq2SlYt==
GJy0VRSvp2AboUImplOxMKVtIJ1lj7kmqUIhMlO3nKWxVUqcMJEypvOeo250pz9foTyypaD=
VxEcMFOTLJulp2AbMJyhpTMfnJAbqPOaLJk0VTSvMKVtnJ1gMKVvYPOvMKEioaDtGTSgpTHtqJ5xVUMypaqynKA0VTS1MvOxnJHtqzyyoTIhVTSfqTIlozS0nKMyovOAj7MaoTywnTgynKEyovOxMKZtITywn2I0MKW3MKWvpljtqz9lVTSfoTIgVZB8LzIlVTEuplOWoaEypz5yqPO1ozDtH21upaEjnT9hMF4tI2IcoPOxLJ1cqPOuLzIlVT5cL2u0VTcyMTIlVUMypaElLKI0VTymqPjtq2SlMJ4tMTyyVRgioaElo2kfMJ4tp2IcqPOGqTSlqPOxMKVtDzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVTygVZBJHR5JVTS1p2qyp2I0raDh
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttM2yfqPjtq2IhovOyplOTLJulM8Bxp3EyovOhnJAbqPOgj7MaoTywnPOcp3DfVUMipvOOoaElnKE0VTEypvOTLJulqPOynJ4tITywn2I0VUc1VTguqJMyowbtH2yyVUAioTkyovOxnJImVTEipaDtozSwnTuioTIhYPO3olOyplOgj7MaoTywnPOcp3DhVSqypvOuoUAiVUMioFOZMJy0raOfLKE6VTyhVSqyqUcfLKVtozSwnPOUnJKQa2IhVToQcTulqPO1ozDtLzIcoFOSnJ5mqTyyMlOgLJ5aMJkmVSMypzguqJLtnJ0tDaImVTgynJ4tITywn2I0VTIlnZBxoUDfVTEypvOfj7MmqPOyplOuoFOPLJuhnT9zYPOxMJ5hVTEipaDtp3EynTIhVRS1qT9gLKEyov4tI2IlVTS1MvOmMJyhMKVtHz91qTHtLJ4tn2IcozIlVSMypzguqJMmp3EyoTkyVUMipzWynFOeo21gqPjtn2ShovOhnJAbqPOeLKIzMJ4hVPWKnKVtnTS0qTIhVTyhVTEypvOQo3WiozRgJzIcqPO2o3VtLJkfMJ0tDJ5lqJMyVUMiovOYqJ5xMJ4fVTEcMFOhnJAbqPOmL2u3LKW6VTMunUWyovO3o2kfqTIhVvjtLzIlnJAbqTIhVRkuoKOyVUIhMPOTpzyyMUWcL2thVSEynJk3MJymMFOmMJxtoJShVTybozIhVTE1pzAbVRIcoacyoTMunUWmL2uynJ52MKWeLKIzVTyhVTEypvOAo2WcoTy0j6E0p3cyoaElLJkyVTIhqTqyM2IhM2Ieo21gMJ4hVSAioTAbMFOHnJAeMKEmVUqypzEyovOxo3W0VTIcM2IhqTkcL2ttozywnUDtqzIln2S1MaDhVRyhVScynKEyovOinT5yVRgioaElo2kfMJ4tqzIlqUWuqKDtGTSgpTHtLKIzVTEcMFOSnJ5mnJAbqPOxMKVtGaI0rzIlYvNvEKZtM2yfqPOxLKZtH29fnJEupaOlnJ56nKNvYPOmLJq0VUAcMF4tVyqypvOynJ5yovOTLJulp2AbMJyhVTguqJMyovOeLJ5hYPOxMKVtp29foUEyVTEuplOuqJAbVUE1ov4vVSIhMPO3MJ5hVT51pvOuqKZtMTIgVRqlqJ5xYPOxLKAmVTEuplOGrKA0MJ0tq2IcqTIlVTM1ozg0nJ9hnJIlMJ4tp29foP4=
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar coronavirus
Kommentare
nach oben